Сенатор призвал США "вступить в схватку" с Байденом из-за "победы" Путина

Сенатор США Тед Круз в видеообращении обвинил президента Джозефа Байдена в "подарке века" Владимиру Путину.

Сенатор США Тед Круз опубликовал видео своего выступления с призывами остановить запуск газопровода из России в Германию "Северный поток - 2".

Сенатор уверен, что газопровод стал итогом сотрудничества президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

"Я годами слышу разговоры, где постоянно повторяется "Россия, Россия, Россия"... Но найдется ли теперь в сенате хоть один демократ, у которого хватит смелости вступить в схватку со своим демократическим президентом, дарящим Путину подарок века?.. И что теперь? Путин победил, Америка проиграла", - утверждает сенатор.

Круз также обвинил Байдена в том, что он не начал выступать против газопровода даже после ухода в отставку канцлера Германии Ангелы Меркель, передает РИА Новости.

Сенатор Тед Круз является одним из самых рьяных противников газопровода, он угрожал сорвать утверждение чиновников в Минфин США и Госдепартамент, если США не введут новые санкции против "Северного потока-2".

Глава Газпрома заявлял, что поставки газа по трубе в Германию могут начаться уже в действующем отопительном сезоне.

Ранее сенатор-республиканец Тед Круз заявил о капитуляции президента США Джо Байдена и его администрации перед проектом "Северный поток - 2".