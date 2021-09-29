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Сенатор призвал США "вступить в схватку" с Байденом из-за "победы" Путина
29 сентября 2021, 23:05 • 59 • Политика
Сенатор США Тед Круз в видеообращении обвинил президента Джозефа Байдена в "подарке века" Владимиру Путину.
Сенатор США Тед Круз опубликовал видео своего выступления с призывами остановить запуск газопровода из России в Германию "Северный поток - 2".
Сенатор уверен, что газопровод стал итогом сотрудничества президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
"Я годами слышу разговоры, где постоянно повторяется "Россия, Россия, Россия"... Но найдется ли теперь в сенате хоть один демократ, у которого хватит смелости вступить в схватку со своим демократическим президентом, дарящим Путину подарок века?.. И что теперь? Путин победил, Америка проиграла", - утверждает сенатор.
Круз также обвинил Байдена в том, что он не начал выступать против газопровода даже после ухода в отставку канцлера Германии Ангелы Меркель, передает РИА Новости.
Сенатор Тед Круз является одним из самых рьяных противников газопровода, он угрожал сорвать утверждение чиновников в Минфин США и Госдепартамент, если США не введут новые санкции против "Северного потока-2".
Глава Газпрома заявлял, что поставки газа по трубе в Германию могут начаться уже в действующем отопительном сезоне.
Ранее сенатор-республиканец Тед Круз заявил о капитуляции президента США Джо Байдена и его администрации перед проектом "Северный поток - 2".
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