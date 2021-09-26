Сенатор призвал США отказаться от политики "припадочных истеричек"

Сенатор Андрей Климов призвал США отказаться от тактики "припадочных истеричек" и начать разговаривать, как нормальные люди. "Так политика не делается", - указал он.

Американским политикам пора отказаться от истерик на международном уровне и начать вести себя как "порядочные люди". Об этом РИА ФАН заявил сенатор Андрей Климов.

Ранее стало известно о том, что в ближайшие месяцы в Россию на переговоры может прибыть замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд, которая находится в "черном списке". В обмен на это Москва требует от Вашингтона выдать визу дипломату Константину Воронцову, который не может посетить штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке с 2018 года.

Далеко не факт, что американцы согласятся на условия России, ибо многое завязано на внутренней политике. Поэтому МИД России придется действовать по ситуации. Но нужно понимать, что именно Вашингтон начал эпопею с ограничением контактов, а Москва лишь зеркально отвечала на уколы.

"Американцы сами себе палки в колеса ставят. Странные люди: хотят поступать так, как им удобно, при этом совершенно не заботясь о партнерах", - пояснил парламентарий.

Теперь власти США решили общаться цивилизованно, однако именно им придется сделать первый шаг. Климов признался, что подобной деградации дипломатии не наблюдалось даже в разгар холодной войны.

Кроме того, подобное положение дел противоречит заявлениям американского президента Джо Байдена, который якобы хочет отказаться от военных методов в пользу дипломатических. Именно поэтому американцам пора перестать вести себя, как эгоистичные "припадочные истерички".

"Так политика не делается", - добавил сенатор.

Как ранее заявил телеканалу "360" директор Института политических исследований Сергей Марков, Россия давно предлагала взаимодействовать с США в сфере борьбы с терроризмом по линии ОДКБ и НАТО. Но Запад в "колониально-имперском духе" долгое время игнорировал инициативу.

А вот после провала на Ближнем Востоке генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и Китай дать отпор бандформированиям на территории Афганистана.

"Натовцы просто хотят, чтобы РФ и Китай учитывали их интересы во время налаживания диалога с талибами*. Такое возможно, но только в том случае, если страны НАТО будут учитывать интересы Китая и России", - отметил Марков..

Не исключено, что вскоре в Афганистане появятся и другие террористические группировки, о которых ещё не слышали. И винить в этом стоит президента США Джо Байдена, который отдавал приказы.

* "Талибан" (талибы) - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.