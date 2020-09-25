Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
Главная / Политика

Сенатор предупредил об угрозе для любого жителя России из-за Навального: "Без суда и следствия"

25 сентября 2020, 14:20  •  53 • Политика
Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал идею своих американских коллег ввести санкции за "отравление" Алексея Навального. Политик при этом предупредил об угрозе для любого жителя России, которая может возникнуть из-за оппозиционера. Косачев заметил, что "американское санкционное "правосудие", как обычно, действует без суда и следствия".
Ранее группа сенаторов США внесла проект нового документа против России - "Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2020". Речь идёт об очередном санкционном списке. На этот раз поводом послужило "отравление" Алексея Навального, которое, к слову, пока ещё даже не доказали. Информация об "отравлении" подаётся лишь на основе неубедительных заявлений.
Тем не менее Вашингтон уже задумал ввести рестрикции, не исключив, что они могут быть направлены и против российских чиновников, якобы "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" Навального. Имена не называются.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев у себя на странице в соцсети Facebook прокомментировал идею очередных американских санкций и сделал предупреждение для граждан нашей страны, указав на нависшую угрозу над каждым.
"Поскольку американское санкционное "правосудие", как обычно, действует без суда и следствия, в списках может оказаться любой другой гражданин России, имя которого найдут где-нибудь на просторах интернета в контексте инцидента с Навальным", - высказал свою точку зрения российский сенатор.
Косачев считает, что в данном случае очевидна цель, которую преследуют американские сенаторы, - "подкрепить на уровне закона ещё не существующий приговор по ещё не проведённому следствию и в условиях отсутствия доказательств". Фактически же речь идёт о желании США "подтолкнуть следствие к предопределённому приговору, вне зависимости от доказательной базы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенко в Евросоюзе
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пекину
25 сентября 2020, 03:20
Во Франции ищут, кто "слил" разговор Путина и Макрона о Навальном
25 сентября 2020, 08:50
Ветеран "Альфы" оценил состояние силовиков Белоруссии: "Тактика будет меняться, будет еще жёстче"
25 сентября 2020, 03:20
США выдвинули президенту Венесуэлы новый ультиматум
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 сентября 2020, 05:10
Киевские нацисты устроили показательную расправу над «сепаратистом»
25 сентября 2020, 05:10
Политолог указал на следующего президента России
25 сентября 2020, 01:30
"Подготовка к госперевороту": Политолог назвал главного противника Лукашенк...
25 сентября 2020, 03:20
Во Франции ищут, кто "слил" разговор Путина и Макрона о Навальном
25 сентября 2020, 07:00
Китайцы аж прослезились: Как Украина на самом деле передавала русское наследство Пеки...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 сентября 2020, 07:05
"Может шваркнуться": Баранец оценил новые инструкции российским военным
19 сентября 2020, 21:45
"Внимательно рассмотрите фото": "Отравленный" Навальный озадачил посткоматозной исповедью
23 сентября 2020, 12:50
Альтернативное выступление Путина в ООН: "3 инфаркта, 2 инсульта, 4 обморока"
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
19 сентября 2020, 02:30
Кто передавал секретные сведения молдавской шпионке: ФСБ назвала имя высокопоставленного чиновника
18 сентября 2020, 21:50
«Не понимаю, почему это сделал»: в Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
20 сентября 2020, 02:20
Смотрят Малахова, сериалы и Соловьева. Как Западная Украина подсела на российское телевидение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.