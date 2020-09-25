Сенатор предупредил об угрозе для любого жителя России из-за Навального: "Без суда и следствия"

Ранее группа сенаторов США внесла проект нового документа против России - "Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2020". Речь идёт об очередном санкционном списке. На этот раз поводом послужило "отравление" Алексея Навального, которое, к слову, пока ещё даже не доказали. Информация об "отравлении" подаётся лишь на основе неубедительных заявлений.

Тем не менее Вашингтон уже задумал ввести рестрикции, не исключив, что они могут быть направлены и против российских чиновников, якобы "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" Навального. Имена не называются.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев у себя на странице в соцсети Facebook прокомментировал идею очередных американских санкций и сделал предупреждение для граждан нашей страны, указав на нависшую угрозу над каждым.

"Поскольку американское санкционное "правосудие", как обычно, действует без суда и следствия, в списках может оказаться любой другой гражданин России, имя которого найдут где-нибудь на просторах интернета в контексте инцидента с Навальным", - высказал свою точку зрения российский сенатор.

Косачев считает, что в данном случае очевидна цель, которую преследуют американские сенаторы, - "подкрепить на уровне закона ещё не существующий приговор по ещё не проведённому следствию и в условиях отсутствия доказательств". Фактически же речь идёт о желании США "подтолкнуть следствие к предопределённому приговору, вне зависимости от доказательной базы".