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Сенатор предупредил об угрозе для любого жителя России из-за Навального: "Без суда и следствия"
25 сентября 2020, 14:20 • 53 • Политика
Российский сенатор Константин Косачев прокомментировал идею своих американских коллег ввести санкции за "отравление" Алексея Навального. Политик при этом предупредил об угрозе для любого жителя России, которая может возникнуть из-за оппозиционера. Косачев заметил, что "американское санкционное "правосудие", как обычно, действует без суда и следствия".
Ранее группа сенаторов США внесла проект нового документа против России - "Holding Russia Accountable for Malign Activities Act of 2020". Речь идёт об очередном санкционном списке. На этот раз поводом послужило "отравление" Алексея Навального, которое, к слову, пока ещё даже не доказали. Информация об "отравлении" подаётся лишь на основе неубедительных заявлений.
Тем не менее Вашингтон уже задумал ввести рестрикции, не исключив, что они могут быть направлены и против российских чиновников, якобы "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" Навального. Имена не называются.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев у себя на странице в соцсети Facebook прокомментировал идею очередных американских санкций и сделал предупреждение для граждан нашей страны, указав на нависшую угрозу над каждым.
"Поскольку американское санкционное "правосудие", как обычно, действует без суда и следствия, в списках может оказаться любой другой гражданин России, имя которого найдут где-нибудь на просторах интернета в контексте инцидента с Навальным", - высказал свою точку зрения российский сенатор.
Косачев считает, что в данном случае очевидна цель, которую преследуют американские сенаторы, - "подкрепить на уровне закона ещё не существующий приговор по ещё не проведённому следствию и в условиях отсутствия доказательств". Фактически же речь идёт о желании США "подтолкнуть следствие к предопределённому приговору, вне зависимости от доказательной базы".
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