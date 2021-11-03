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Сенатор предсказал исход обещанной для России "кровавой бани": Украина не уцелеет

03 ноября 2021, 11:40  •  63 • Политика
Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков ответил на обещание экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко устроить России "кровавую баню". Сенатор предсказал весьма печальный исход для целостности Украины в том случае, если Киев решится на полномасштабную войну.
Напомним, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко устроить России "кровавую баню".
"Если (президент России Владимир) Путин начнёт войну, то его на Украине ждёт "кровавая баня", и захватом территорий дело не закончится", - написал генерал в своей авторской статье для "Главреда".
Член Совфеда от Крыма Сергей Цеков в интервью для NEWS.ru высказался о том, что столь воинственные заявления Романенко - плод его ненависти к России.
"Что касается вообще войны Украины с Россией на территории Украины - десятки, сотни, тысячи раз уже заявлено, что не собирается РФ нападать на Украину", - подчеркнул сенатор.
В то же время политик предсказал Украине весьма печальный исход для её целостности в том случае, если Киев всё же решится на полномасштабную войну в Донбассе. Незалежная в этом случае рискует потерять ещё часть своих территорий. И виной тому будет не "вторжение извне", "внутреннее гражданское сопротивление".

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