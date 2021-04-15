Сенатор предостерёг США от глупости с суверенным долгом России

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал сообщение о том, что США хотят ввести санкций против госдолга России. Подобные рестрикции политик считает глупостью и предостерегает Вашингтон от подобного шага, отметив, что такое решение ударит по американцам.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что США готовятся ввести санкции против суверенного долга России, а также выслать часть наших дипломатов из страны.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал уверенность в том, что на высылку наших дипломатов Вашингтон получит как минимум зеркальный ответ. А то и больший.

При этом сенатор предостерёг Соединённые Штаты от введения рестрикций против госдолга России, считая подобный шаг глупостью. Политик уверен, что такие санкции аукнутся самим американцам. Он пояснил, что в наш госдолг вложились как физические лица, так и компании США. И высказал надежду на то, что Вашингтон "на эту глупость не пойдёт".

Джабаров при этом отметил, что Россия сейчас будет думать над чувствительными для американцев ответными мерами.

"Надо найти те точки болевые, которые для Америки реально будут очень чувствительными. Я считаю, сейчас над этим будут думать наши компетентные органы, Министерство иностранных дел и другие структуры", - сказал сенатор в интервью "Интерфаксу".