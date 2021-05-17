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Сенатор предложил запретить чиновникам владеть зарубежной недвижимостью

17 мая 2021, 18:40  •  45 • Политика
Нужно запретить всем госслужащим владеть зарубежной недвижимостью. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил сенатор Сергей Цеков.
«На любого гражданина России, владеющего иностранной недвижимостью, может оказываться давление, могут арестовать эту недвижимость или запретить пользоваться», — сказал он.
Цеков предложил ввести запрет на владение недвижимостью за рубежом по аналогии с запретом на счета в иностранных банках.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высокопоставленные российские чиновники не должны владеть недвижимостью в странах, которые отнесены правительством к «недружественным», а именно в Чехии и США. По его словам, если таковая недвижимость имеется у чиновников, им придется покинуть свои должности.
В феврале 2020 года профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции о запрете для президента и лиц, осуществляющих публичную власть, иметь счета и имущество за рубежом. Изменения вносятся в главы 3 и 4 Конституции — «Федеративное устройство» и «Президент Российской Федерации».
Голосование по поправкам к основному закону РФ прошло летом 2020 года. Большинство россиян их поддержали.
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