Сенатор посоветовал Эстонии «не баловаться» с территориальными вопросами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов призвал Эстонию «не баловаться» с территориальными вопросами. Так он прокомментировал требование руководства страны к России вернуть «аннексированные территории».

При изучении истории может запросто выясниться, что не Россия должна отдать Эстонии часть территории, а наоборот, сказал Морозов «РИА Новости». Он отметил, что Эстония — достаточно молодое государство, и его история в плане территориального становления весьма противоречива. У многих эстонских городов раньше были русские названия, подчеркнул он.

По словам сенатора, у Москвы нет к Таллину территориальных претензий, но и выслушивать «всякие благоглупости» с его стороны она не собирается.

Ранее 20 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть стране часть территории. По словам политика, при заключении договора о границе между государствами Россия захватила около 5% территории республики. Он заявил, что это не территориальные претензии, а попытка вернуть собственные земли.

Так политик прокомментировал слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, который заявил о недействительности Тартуского мирного договора и сказал, что при обсуждении ратификации пограничного договора между двумя государствами Таллин ссылается на не имеющий юридической силы документ от 1920 года.

О том, что в руках России находится 5,2% территории Эстонии, в мае также говорил министр внутренних дел Эстонии и лидер EKRE Март Хельме. По словам экспертов, речь шла о территории, включающей Ивангород и часть Печорского района Псковской области.