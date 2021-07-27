Сенатор ответил на турецкую сделку по Крыму: "Мир застрял"

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал предложенную турецким профессором Хасаном Уналом сделку между Москвой и Анкарой по Крыму. "К сожалению, мир застрял на нерешенности территориальных вопросов, - отметил политик, добавив, при этом одно "но" - незыблемость границ, очевидно, менее значима, чем право на самоопределение".

Напомним, ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал заявил о том, что Москва и Анкара якобы могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Россией Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства.

При этом профессор тут же сделал говорку, что Турции, мол, незачем признавать Крым территорией нашей страны, поскольку полуостров "и так уже является частью России".

Сенатор Сергей Цеков прокомментировал это предположение о крымской сделке между Москвой и Анкарой, отдельно акцентировав внимание на том, что это - лишь мнение конкретного человека, не официального лица республики.

В целом сенатор хорошо воспринимает то, что тема признания Крыма как части России поднимается в мире, отметив, что процесс изменения отношения к этому вопросу будет постепенным.

"К сожалению, мир застрял на нерешенности территориальных вопросов", - посетовал Цеков, добавив, при этом одно "но" - незыблемость границ, очевидно, менее значима, чем право на самоопределение".

В интервью "Ленте.ру" сенатор отметил также, что "государства всегда признавали только тогда, когда это было выгодно" и привёл пример с Косово.