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Сенатор ответил на предложение коллеги законодательно установить понятие самоизоляции: Сначала бы определиться с терминами

21 мая 2020, 17:20  •  33 • В России

Что такое самоизоляция? Заместитель председателя комитета по Конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Ирина Рукавишникова напомнила, что страна с конца марта живет в режиме самоизоляции. При том до сих пор само это понятие в существующем законодательстве детально не прописано. Как заявила сенатор РИА Новостям, «проходить всю обычную процедуру законотворчества в этих условиях означало рисковать жизнью и здоровьем огромного количества россиян. Всё это делалось впервые, но от подобных ситуаций мы, к сожалению, не застрахованы».

Коллега Рукавишниковой, заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин так прокомментировал инициативу Ирины Валерьевны.

- Предложение внести понятие «самоизоляции» в законодательство обсуждалось в вашем комитете?

- Это пока инициатива коллеги. Насколько мне известно, документы о внесении в качестве законодательной инициативы не поступали.

- Но вы с ее мнением согласны?

- Я поддержал бы коллегу в плане того, что надо внести больше определенности в этот термин. По моему мнению, он слишком глубоко в нашу жизнь вошел.

- Что не странно.

- И он не просто вошел в обиход. Термин стал употребляться для определения параметров санитарно-эпидемических мероприятий. При правовых, процедурных вопросах. Включая и наложение штрафов.

- Потому и надо иметь четкое определение?

- Конечно! И понимать, в каких случаях мы можем использовать этот термин, а в каких - нет. Я воспринимаю термин "самоизоляция" не в столь широком контексте, в каком он используется сегодня.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

- Расшифруйте?

- На мой взгляд самоизоляция — это добровольная мера, принятая гражданином, по добровольному, собственному ограничению различных контактов, конкретно этим гражданином, на выбранной им территории. Или месте проживания. Или пребывания, регистрации.

- А во всех других случаях...

-... Гораздо более широко используется такое явление, как ограничение общения или ограничение перемещения. И это, возможно, уже не самоизоляция.

- А что?

- Есть такое понятие как "обсервация". Карантинные ограничения. Когда человек не по своей инициативе лишается возможности общения или перемещения в каком-то пространстве, а по предписанию должностного лица. Например, органа санэпиднадзора. Либо по предписанию должностных лиц органов внутренних дел — в рамках противоэпидемических мер. Просто так оперировать словом «самоизоляция», не понимая, что оно в конечном счете означает — это может привести к достаточно негативным последствиям, правовым в том числе.

- Если рамки самоизоляции — дело добровольное, то как можно наказывать за их нарушение?

- Так я о том и говорю! Надо четко разграничивать, в каких случаях мы используем этот термин - «самоизоляция». А в каких - «обсервация». Или другие определения.

- Уточню: если человек ограничивает себя сам — наказаний за нарушение самоограничений быть не может?

- Нет. Но если ограничения предписаны госорганами — что вполне законно — тогда наказание (например, штраф) последует. Например, контактный, прибывший из очага, общавшийся с больным человеком, либо имеющий признаки, клинические проявления заболевания — он должен быть направлен на обсервацию. Или на госпитализацию. На карантинный режим. Тут речь о «самоизоляции» не идет.

- Пока проекта о внесении «самоизоляции» нет?

- Об инициативе коллеги я услышал от вас. Сенатор является субъектом права по внесению законодательной инициативы. И он может внести такое предложение. И этот законопроект будет обязательно рассмотрен.

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