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Сенатор оценил заявление о последствиях «экспериментов» для Украины
30 июля 2019, 12:54 • 112 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о возможных последствиях «политических экспериментов» для Украины.
РИА Новости
«Те люди, которые поддерживали «майдан», которые фактически были согласны со всем тем, что происходит на Украине, — это вот небезызвестный Кива сейчас всё-таки прозрел. В общем-то это является свидетельством того, что и на Украине многие прозрели», — пояснил сенатор.
Он подчеркнул, что показателем этого являются низкие результаты голосования за Петра Порошенко сначала как за кандидата в президенты, а потом как за лидера партии «Европейская солидарность».
Но, как отметил парламентарий, к власти пришли новые люди, не совсем подготовленные к законодательной и политической деятельности.
Ранее Кива рассказал о возможных последствиях «политических экспериментов» для Украины.
По его мнению, к власти в стране приходят люди без опыта и образования. При этом Кива выразил надежду, что в Верховную раду придут «новые люди».
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