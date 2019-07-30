Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему опух Навальный? (Telegram. обзор)
Год скрывали ошибку с останками в Забайкалье: В Японии признались, что вывезли и...
Дезертирство в ВСУ: в Донбассе поймали 19 пьяных танкистов
Глава МВД Украины обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Главная / Украина

Сенатор оценил заявление о последствиях «экспериментов» для Украины

30 июля 2019, 12:54  •  112 • Украина
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о возможных последствиях «политических экспериментов» для Украины.
 
РИА Новости
 

«Те люди, которые поддерживали «майдан», которые фактически были согласны со всем тем, что происходит на Украине, — это вот небезызвестный Кива сейчас всё-таки прозрел. В общем-то это является свидетельством того, что и на Украине многие прозрели», — пояснил сенатор.

Он подчеркнул, что показателем этого являются низкие результаты голосования за Петра Порошенко сначала как за кандидата в президенты, а потом как за лидера партии «Европейская солидарность». 

Но, как отметил парламентарий, к власти пришли новые люди, не совсем подготовленные к законодательной и политической деятельности. 

Ранее Кива рассказал о возможных последствиях «политических экспериментов» для Украины. 

По его мнению, к власти в стране приходят люди без опыта и образования. При этом Кива выразил надежду, что в Верховную раду придут «новые люди».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
30 июля 2019, 12:54
Порошенко назвал причины поражения его партии на выборах в Раду
30 июля 2019, 12:54
Порошенко заявил об отсутствии уголовных дел против него
29 июля 2019, 20:39
СМИ: Порошенко отказался от государственной охраны
29 июля 2019, 17:24
«Трамп переходит в наступление»: как могут повлиять на политику США перестановки в руководстве Национальной разведки
29 июля 2019, 22:09
США рассчитывают на "творческие идеи" Киева по урегулированию в Донбассе
29 июля 2019, 17:24
Росавиация готова к диалогу о возобновлении авиасообщения с Украиной
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 июля 2019, 00:09
Президенту Эстонии посоветовали наказать Путина за беспорядки в Москве
30 июля 2019, 06:39
Передовые С-350 познакомят НАТО с горькой реальностью. Что для Турции обёртка, то для...
30 июля 2019, 00:09
Израиль подкупил польского генерала, чтобы выкрасть русский МиГ-29 - источник
30 июля 2019, 03:09
«По манёвренности ему нет равных»: какие задачи будет выполнять новейший истребитель ...
30 июля 2019, 03:24
"Хочу, как в Германии": Стенающим о "беспределе полиции" напомнил...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 июля 2019, 04:09
МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за акции протеста
27 июля 2019, 07:09
Понимающая Москва. Отойти от Киева на безопасное расстояние
27 июля 2019, 20:09
Взрывпакеты, куски асфальта и бутылки: Митинг в Москве наглядно доказал "мирный протест"
28 июля 2019, 14:12
"США будут полностью УНИЧТОЖЕНЫ!" Кедми сокрушает неожиданным заявлением! На Западе не покажут!
24 июля 2019, 10:54
"Победа человека, пообещавшего развал страны": Захарова тонко намекнула на странный выбор в Верховную раду
26 июля 2019, 21:24
"Как наказать Россию за MH17": Российский дипломат ответил украинскому послу неудобными вопросами
25 июля 2019, 19:24
"Чтобы не было иллюзий": Бабченко "сдал" истинную причину захвата Украиной российского танкера
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.