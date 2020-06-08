Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная ...
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празд...
Главная / Политика

Сенатор оценил законопроект о минимальной почасовой оплате труда

08 июня 2020, 15:00  •  23 • Политика
Законопроект о повышении в России минимального почасового размера оплаты труда может быть актуален на фоне изменений на трудовом рынке, связанных с пандемией коронавируса. Такого мнения придерживается первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
Соответствующий законопроект в Госдуму внесла фракция ЛДПР. Инициатива предполагает повышение минимальной оплаты труда с менее 90 рублей до 150 рублей за час с 1 января 2021 года.
«Эта идея не нова. Начиная с 2000 года каждый раз, когда мы говорим о повышении МРОТа, заходит речь и о часовой оплате труда. <…> Однако с учетом изменений на рынке труда в условиях пандемии коронавируса, появление новых форм занятости, по определенным видам занятости это может быть и востребовано», — сказал сенатор «РИА Новости».
Рязанский назвал данную тему требующей обсуждения и призвал следить за развитием событий.
Законопроект был разработан главой комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославом Ниловым, вице-спикером ГД Игорем Лебедевым, главой комитета по федеративному устройству Алексеем Диденко, депутатом Андреем Свинцовым и сенатором Сергеем Леоновым, пишет «Газета.ру».
Инициатива направлена на повышение доходов россиян в условиях пандемии и доведение размера зарплат до индустриально развитых стран: России часовая ставка, исходя из МРОТа (12 130 рублей), крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.
Повысить минимальные почасовые выплаты предлагается сотрудникам, работающим по срочным договорам и на неполный день. Также предлагается установить индексацию минимального почасового размера оплаты труда один раз в год с 1 января 2020 года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
08 июня 2020, 00:00
"Будет такой скандал! Ни одна спецслужба не отмоется": Мирзаян о чипах и вакцинах
08 июня 2020, 00:00
"Бойтесь данайцев": США предложили помочь с утечкой в Норильске. Народ верить отказался
08 июня 2020, 09:00
Великобритания решила "похоронить" "Северный поток - 2"
08 июня 2020, 00:00
И мечта Грефа сбудется: Михалков по пунктам объяснил, как в России уничтожат образование
08 июня 2020, 11:00
Обидчикам Михалкова пришлось извиняться и врать после выхода в эфир "Бесогона"
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июня 2020, 07:00
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огромным...
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской...
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
08 июня 2020, 00:00
"Будет такой скандал! Ни одна спецслужба не отмоется": Мирзаян о чипах и ва...
08 июня 2020, 07:00
Украинские эксперты рассказали, как можно «ударить ракетами» по Сибири
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2020, 14:55
Сирия 2.0: Турция снова обманула Россию и начала войну
06 июня 2020, 01:55
Россия предупредила - Праге аукнется "рициновый скандал"
02 июня 2020, 00:55
Секретные военные карты русских оказались на вооружении у Госдепа: "Очень кстати"
06 июня 2020, 09:55
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празднуют
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
03 июня 2020, 12:55
Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.