Сенатор оценил законопроект о минимальной почасовой оплате труда

Законопроект о повышении в России минимального почасового размера оплаты труда может быть актуален на фоне изменений на трудовом рынке, связанных с пандемией коронавируса. Такого мнения придерживается первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.

Соответствующий законопроект в Госдуму внесла фракция ЛДПР. Инициатива предполагает повышение минимальной оплаты труда с менее 90 рублей до 150 рублей за час с 1 января 2021 года.

«Эта идея не нова. Начиная с 2000 года каждый раз, когда мы говорим о повышении МРОТа, заходит речь и о часовой оплате труда. <…> Однако с учетом изменений на рынке труда в условиях пандемии коронавируса, появление новых форм занятости, по определенным видам занятости это может быть и востребовано», — сказал сенатор «РИА Новости».

Рязанский назвал данную тему требующей обсуждения и призвал следить за развитием событий.

Законопроект был разработан главой комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославом Ниловым, вице-спикером ГД Игорем Лебедевым, главой комитета по федеративному устройству Алексеем Диденко, депутатом Андреем Свинцовым и сенатором Сергеем Леоновым, пишет «Газета.ру».

Инициатива направлена на повышение доходов россиян в условиях пандемии и доведение размера зарплат до индустриально развитых стран: России часовая ставка, исходя из МРОТа (12 130 рублей), крайне низка и составляет в 2020 году от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.

Повысить минимальные почасовые выплаты предлагается сотрудникам, работающим по срочным договорам и на неполный день. Также предлагается установить индексацию минимального почасового размера оплаты труда один раз в год с 1 января 2020 года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.