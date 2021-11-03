Сенатор оценил призыв генерала ВСУ ввести военное положение на Украине из-за РФ

Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в среду, 3 ноября, прокомментировал «Известиям» заявления генерал-лейтенанта, бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, который призвал украинцев готовиться к введению военного положения из-за того, что Россия якобы стягивает войска к границе страны.

«Ну, понимаете, Романенко, в принципе, если посмотреть его заявления, которые он делал последние годы, они всегда очень воинственные, всегда очень лживые, всегда на грани какой-то истерии. Странные у него какие-то предсказания там, в отношении того, что Россия там нападет, то прям, умоется кровью и прочее», — указал сенатор.

Россия, как подчеркнул Цеков, не собирается нападать на Украину. При этом последняя, уверен сенатор, собирается напасть на Донбасс. И причиной серьезных военных действий на украинской территории может быть только этот конфликт, которой и приведет к действительно кровавым последствиям.

Однако это будет конфликт между нынешним украинским руководством и самопровозглашенными республиками на юго-востоке страны, которые не желают жить по принципам, которые сегодня установились на Украине, указал сенатор, отметив, что речь идет о принципах фашиствующих личностей и крайних националистов.

Если этот конфликт произойдет, то Украина при этом потеряет еще часть своих территорий, спрогнозировал политик.

Говоря о позиции России, Цеков указал, что страна хотела бы дружить с Украиной, но ей придется подождать адекватного руководства в Киеве.

«Дождемся прихода к власти тех политических сил, которые понимают, что Украина просто обречена на то, чтобы иметь нормальные отношения, дружить с Россией. На это уйдет, я считаю, небольшой исторический период. Небольшой, ну, сколько там — 5, 10, 15 лет мы будем вместе», — заявил он.

У России нет причин воевать с Украиной, потому что ей это принесет только проблемы и приведет к потере жизни наших граждан, заключил сенатор.

1 ноября издание Politico выпустило статью, в который были опубликованы снимки бронетанковых подразделений РФ вблизи города Ельня Смоленской области недалеко от границы с Белоруссией. При этом авторы материала преподнесли фото так, будто техника находится рядом с украинской границей. Также заявлялось, что части 4-й танковой дивизии ВС РФ якобы были перемещены в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины.

Романенко в этот же день, комментируя эту статью, заявил, что в случае начала боевых действий Украина устроит России «кровавую баню». Кроме того, он заявил, что Россия якобы «стягивает войска» к границе на протяжении последних нескольких недель. «Новое сосредоточение» близ украинских границ, о котором заявил Романенко, опасно и Украине, в случае необходимости нужно быть готовой к объявлению военного положения.

Также он отметил, что в случае начала боевых действий Украина сможет рассчитывать только на себя и помощь США, пишет «Газета.ru».

При этом в этот же день министерство обороны Украины опровергло распространенную в СМИ информацию о наращивании группировок Вооруженных сил Российской Федерации вблизи украинской границы после завершения российско-белорусских учений «Запад-2021». В украинском ведомстве добавили, что обнародованные в СМИ факты наращивания группировок Вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 ноября заявил, что спутниковые снимки российских танков являются «некачественными вбросами». Он указал, что передвижение подразделений ВС РФ по территории страны касается только Москвы. Россия никому не угрожала, подчеркнул Песков.

Тогда же первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил в беседе с «Известиями», что появление снимков российских танков якобы у границ с Украиной обуславливается очень плохим знанием гражданами ЕС географии. Такими фейками, по его словам, поддерживается программа «анти-Россия» и создается ажиотаж с целью отвлечь внимание от эскалации, которую реализовывают на территории Украины НАТО и США.