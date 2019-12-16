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Сенатор оценил место России в рейтинге самых могущественных стран

16 декабря 2019, 14:24  •  119 • Политика
Вхождение Российской Федерации в тройку самых могущественных государств мира в рейтинге американского журнала U.S.News вполне естественно. Об этом в понедельник, 16 декабря, «РИА Новости» заявил член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов.
По словам сенатора, без России невозможно решение ни одного вопроса в современном мире. «Главное — это способность страны реально влиять практически на все процессы, которые происходят в современном мире», — отметил парламентарий.
Морозов добавил, что могущественность России может «кому-то не нравиться», но это так. Силу России понимают и партнеры страны, и ее геополитические соперники.
Россия вошла в тройку «самых могущественных стран мира» вместе с США и КНР в рейтинге журнала U.S.News. Составители рейтинга использовали данные о внутреннем валовом продукте (ВВП) и численности населения, ВВП на душу населения.
Первое место досталось США. Второй среди сильнейших стран признана Россия. Замкнул тройку лидеров Китай. В топ-10 вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.
В 2014 году Барак Обама, который на тот момент занимал должность президента США, назвал Россию «региональной державой», сила которой простирается лишь до ее непосредственных границ, пишет «Газета.ру». Он также заявил, что РФ не является «первой угрозой нацбезопасности США».

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