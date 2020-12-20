Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
"Тысячи смертей за неделю": Русская, уехавшая в Германию, показала нас...
Главная / Политика

Сенатор отчитал журналиста Би-би-си: "С пресс-конференций президентов так не уходят"

20 декабря 2020, 06:40  •  117 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков сделал выговор корреспонденту Би-би-си Стивену Розенбергу за его бегство после беседы с Владимиром Путиным во время большой пресс-конференции главы государства. "С пресс-конференций президентов так не уходят", - подчеркнул политик.
Корреспондент Би-би-си Стивен Розенберг был одним из немногих иностранных журналистов, которым разрешили задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время его большой пресс-конференции.
Представитель британской прессы с места в карьер обрушил на главу государства провокационные вопросы, на что получил жёсткие и прямые ответы Путина. Ставшие уже крылатыми фразы президента "Да, мы - белые и пушистые" и "Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?" прозвучали как раз в ответ на дерзкие обвинения британца.
А затем журналист… сбежал с мероприятия. В самый разгар пресс-конференции. Впрочем, сам Розенберг после оправдывался, что, мол, это не побег был - просто он спешил передать на Би-би-си полученную информацию.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём авторском Telegram-канале отметил, что уход Розенберга из зала сразу после ответа Путина на заданный им вопрос "был многими воспринят как демонстративный", а "его выход выглядел как минимум невежливо".
Сенатор заметил, что "с пресс-конференций президентов так не уходят".
Особое внимание Пушков обратил на то, что журналисту могли и не разрешить задать вопрос, ведь желающих поговорить с Путиным было немало. Но Стивену дали такую возможность, "да ещё и три раза очень вежливо назвали по имени".
"Полагаю, так иностранные корреспонденты вести себя не должны", - ещё раз подчеркнул российский сенатор.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
19 декабря 2020, 23:20
Лавров ответил почти плачущему украинскому министру
20 декабря 2020, 01:10
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
19 декабря 2020, 21:30
В Совфеде отреагировали на заявление Помпео о России
19 декабря 2020, 21:30
Пушков прокомментировал закрытие двух генконсульств США в России
20 декабря 2020, 01:10
"Хотите войну у себя на пороге?": В ЕС открыто угрожают Британии вооружённым конфликтом
19 декабря 2020, 22:25
Путин в куртке. За спиной не Кремль: Как может выглядеть новогоднее обращение президента - 2020
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 декабря 2020, 01:10
"Началось?!" Военкор заподозрил опасное последствие COVID-19 по всему миру
20 декабря 2020, 01:10
"Хотите войну у себя на пороге?": В ЕС открыто угрожают Британии вооружённы...
20 декабря 2020, 01:10
Украина единственная в мире согласилась на роль подопытного кролика американской воен...
20 декабря 2020, 04:50
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё"...
20 декабря 2020, 01:10
Авиация США начнёт базирование на Украине «для защиты»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 декабря 2020, 18:50
Давить Россию через НАТО? "Шансов добежать до Канады не будет": Киев предупредили уже прямым текстом
16 декабря 2020, 05:30
Когда начнётся война за Белоруссию между Россией и США? Эксперт назвал примерную дату
15 декабря 2020, 01:05
В США выбирают президента, теперь по-настоящему: Трамп впереди, но Байден дышит в спину
16 декабря 2020, 12:50
Что помирит Украину и Россию: Эксперт из Незалежной объяснил двумя словами
14 декабря 2020, 12:15
Распад продолжится: Украина упустила шанс сохранить границы в постсоветском виде
18 декабря 2020, 08:50
Камо грядеши, Украина?
15 декабря 2020, 16:40
Исчезновение Украины уже неотвратимо – прозрение видного майданщика
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.