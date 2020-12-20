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Сенатор отчитал журналиста Би-би-си: "С пресс-конференций президентов так не уходят"
20 декабря 2020, 06:40 • 117 • Политика
Российский сенатор Алексей Пушков сделал выговор корреспонденту Би-би-си Стивену Розенбергу за его бегство после беседы с Владимиром Путиным во время большой пресс-конференции главы государства. "С пресс-конференций президентов так не уходят", - подчеркнул политик.
Корреспондент Би-би-си Стивен Розенберг был одним из немногих иностранных журналистов, которым разрешили задать вопрос президенту России Владимиру Путину во время его большой пресс-конференции.
Представитель британской прессы с места в карьер обрушил на главу государства провокационные вопросы, на что получил жёсткие и прямые ответы Путина. Ставшие уже крылатыми фразы президента "Да, мы - белые и пушистые" и "Вы же умные люди, почему вы считаете, что мы придурки?" прозвучали как раз в ответ на дерзкие обвинения британца.
А затем журналист… сбежал с мероприятия. В самый разгар пресс-конференции. Впрочем, сам Розенберг после оправдывался, что, мол, это не побег был - просто он спешил передать на Би-би-си полученную информацию.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём авторском Telegram-канале отметил, что уход Розенберга из зала сразу после ответа Путина на заданный им вопрос "был многими воспринят как демонстративный", а "его выход выглядел как минимум невежливо".
Сенатор заметил, что "с пресс-конференций президентов так не уходят".
Особое внимание Пушков обратил на то, что журналисту могли и не разрешить задать вопрос, ведь желающих поговорить с Путиным было немало. Но Стивену дали такую возможность, "да ещё и три раза очень вежливо назвали по имени".
"Полагаю, так иностранные корреспонденты вести себя не должны", - ещё раз подчеркнул российский сенатор.
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