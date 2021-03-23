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Сенатор от Пензенской области рассказал о порядке перехода руководства регионом

23 марта 2021, 08:25  •  79 • Политика
Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко в понедельник, 22 марта, пояснил «Известиям», кто руководит субъектом РФ в отсутствие губернатора региона Ивана Белозерцева, который задержан по подозрению во взяточничестве.
«В соответствии с распределением обязанностей уставом Пензенской области в случае отсутствия губернатора на рабочем месте его обязанности исполняет председатель правительства субъекта. В данном случае [Николай] Симонов. Указа президента еще не было, поэтому Иван Белозерцев официально считается губернатором Пензенской области», ― сказал он.
Также Мельниченко воздержался от оценок работы губернатора региона, указав на то, что их будут давать правоохранительные органы. Кроме того, сенатор от Пензенской области отказался комментировать слухи о своем возможном назначении на пост губернатора, которые появились в СМИ, отметив, что находится на рабочем месте.
Ранее в этот день стало известно, что Белозерцева доставили в Басманный суд Москвы, где ему будет избрана мера пресечения по делу о взяточничестве. Кроме того, сообщалось, что туда также поступило ходатайство об аресте губернатора Пензенской области и бизнесмена Бориса Шпигеля.
По словам члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ольги Дружининой, Шпигелю несколько раз вызывали скорую помощь из-за состояния здоровья. Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила, что Белозерцеву и другим фигурантам уголовного дела предъявлено официальное обвинение в получении и даче взяток.
Накануне, 21 марта, стало известно, что по делу о коррупции задержали губернатора Пензенской области. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело.
Следствие полагает, что в период с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от главы фармацевтических компаний «Биотэк» Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в размере 31 млн рублей. Медучреждения Пензенской области с января по октябрь 2020 года заключили почти 300 контрактов с «Биотэком», их общая сумма превышает 700 млн рублей.
В домах и на рабочих местах подозреваемых проведены обыски. У губернатора при обыске обнаружили около 500 млн рублей наличных. Следователи также намерены проверить Белозерцева на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.

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