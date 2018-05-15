Сенатор от Крыма оценила реакцию Порошенко на открытие Крымского моста

Сенатор от Республики Крым, член комитета по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что открытие Крымского моста является «очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля».

«Хотелось бы напомнить господину Порошенко, что, помимо Конвенции ООН по морскому праву существуют ещё иные нормы международного права, которые Украина обязана соблюдать. Страна, нарушающая права человека и гражданина, продолжает нас удивлять. Не Украине стоит сейчас высказываться о несоблюдении норм права. Подобного рода заявления, касающиеся Крымского моста, выглядят смешно», — отметила Ковитиди.

По словам сенатора, открытие Крымского моста — это «символ движения вперёд».

«Символ устремлённости Крыма как субъекта России в будущее. Показатель возможностей научной, инженерной и технической мысли, достаточно существенный аргумент, который демонстрирует неразрывную связь Крыма с остальными регионами России», — заключила Ковитиди.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал сообщения о том, что строительство автодорожной части Крымского моста официально завершено.