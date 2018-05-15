Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Михеев о хамской политике Трампа: "Как слон в посудной лавке!"
Эксперт назвал преследованием свободы слова действия СБУ в отношении РИА Новости...
Новый состав правительства России: что-то прорыв никак не начинается
В СБУ заявили о проведении пяти обысков в офисах РИА Новости Украина
Главная / Украина

Сенатор от Крыма оценила реакцию Порошенко на открытие Крымского моста

15 мая 2018, 18:54  •  126 • Украина
Сенатор от Республики Крым, член комитета по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о том, что открытие Крымского моста является «очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля».
 
РИА Новости
 

«Хотелось бы напомнить господину Порошенко, что, помимо Конвенции ООН по морскому праву существуют ещё иные нормы международного права, которые Украина обязана соблюдать. Страна, нарушающая права человека и гражданина, продолжает нас удивлять. Не Украине стоит сейчас высказываться о несоблюдении норм права. Подобного рода заявления, касающиеся Крымского моста, выглядят смешно», — отметила Ковитиди.

По словам сенатора, открытие Крымского моста — это «символ движения вперёд».

«Символ устремлённости Крыма как субъекта России в будущее. Показатель возможностей научной, инженерной и технической мысли, достаточно существенный аргумент, который демонстрирует неразрывную связь Крыма с остальными регионами России», — заключила Ковитиди.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал сообщения о том, что строительство автодорожной части Крымского моста официально завершено.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

126
Источник
Похожие новости
15 мая 2018, 12:24
«Не имеет отношения к реальности»: зачем Украина создала отдел патрульной полиции в Крыму
15 мая 2018, 13:54
СБУ сообщила о раскрытии "сети медиа, работающих на Москву"
15 мая 2018, 17:09
Порошенко считает открытие Крымского моста нарушением международного права

15 мая 2018, 04:09
Politico: в США украинского экс-депутата вызвали для дачи показаний по "делу РФ"
15 мая 2018, 13:54
СБУ подтвердила задержание руководителя агентства "РИА Новости - Украина"
15 мая 2018, 15:39
Мемориальный музей холокоста в США заявил о росте антисемитизма на Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 мая 2018, 05:56
Вечер с Владимиром Соловьевым от 13.05.18
12 мая 2018, 11:24
Стало известно, почему «Панцирь-С1» не отразил израильскую атаку
13 мая 2018, 15:09
Ахтунг! Зеппельт!
10 мая 2018, 18:39
«Попытка поторговаться»: в России ответили на решение Гаагского суда по компенсации за крымские активы
10 мая 2018, 09:09
Войны опять не будет
09 мая 2018, 16:39
«При попустительстве властей»: как националисты пытались сорвать празднование Дня Победы на Украине
11 мая 2018, 10:39
Военные раскрыли план удара по России с юга
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.