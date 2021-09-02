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Сенатор от Крыма — о "демарше" главы ВТБ: "Придёт время..."

02 сентября 2021, 20:15  •  198 • Политика
Сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал слова главы ВТБ Костина о том, что его банк не будет работать в Крыму, поскольку может попасть под санкции. Цеков считает, что большинство крымчан не особо страдает от отсутствия этого банка, но он уверен, что через некоторое время все банки России всё равно придут на полуостров.
Глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что крупнейшим банкам нет необходимости сейчас работать в Крыму: мол, РНКБ и Банк России полностью покрывают потребности населения и бизнеса в банковских услугах. А приход других банков на полуостров автоматически подставит их под западные санкции.
Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с Царьградом не стал скрывать: конечно, крымчане хотели бы, чтобы все коммерческие структуры России распространили свою деятельность на территорию Крыма. С его точки зрения, это было бы правильно, поскольку нераспространение их деятельности на полуострове, прежде всего, дает возможность кому-то высказываться негативно о политике.
В частности, Цеков напомнил о высказывании Лукашенко, который заявил, что Белоруссия признает Крым, когда там будет работать последний олигарх.
Еще один раз говорю: мы бы хотели, чтобы все работали российские структуры в Крыму. И коммерческие, и государственные, тем более, с каким-то государственным капиталом. Это правильно. В то же самое время, мы понимаем, что у нас банковское обслуживание фактически осуществляется в полной мере. За счет работы РНКБ, за счет работы Банка России. То есть, по большому счету, подавляющее большинство крымчан не страдает совершенно от того, что в Крыму нет других банков.
Правда, по словам Цекова, страдают те жители полуострова, которые занимаются какой-то экономической деятельностью, поскольку они бы хотели выбирать между бОльшим количеством банков.
"Я, в принципе, надеюсь, что придет время, когда все банки российские, все коммерческие структуры российские распространят свою деятельность на территорию Крыма", - добавил сенатор. Он пояснил, что для этого должны возникнуть определенные условия: "Они возникнут. Придёт время – возникнут".

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