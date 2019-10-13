Сенатор от Крыма - о протестах Киева: Этим "прокурорам" надо как то оправдывать свое существование!

Больших законников из "прокуратуры Автономной республики Крым" покорежило то, что в составе официальной делегации Госдумы, которая в Стамбуле встречалась с высшим руководством Турции, в том числе с президентом Эрдоганом, вошли депутаты нижней палаты парламента РФ от Крыма Наталья Поклонская и Руслан Бальбек. И вот этот искусственный «надзирающий» орган несуществующего территориального образования, который «на удаленке» пытается из Киева имитировать правосудие на российском полуострове, заявил свою глубокую озабоченность и решимость дать суровую оценку тому, что случилось в Турции. Правда, эти картонные прокуроры перепутали Стамбул с Анкарой, ну да кого волнуют вопросы географии, когда речь о высокой политике?

Сенатор от Крыма Сергей Цеков, который работает в комитете по международным делам верхней палаты парламента РФ, прокомментировал этот «инцидент»:

- Ваших коллег из нижней палаты и земляков Поклонскую и Бальбека осудила «прокуратура АКР», а вас это тоже касалось?

- Как член комитета по международным делам я встречаюсь с зарубежными делегациями в Совете Федерации. Некоторые проявляли определенную настороженность - как правило, это европейцы — на предмет моего участия в переговорах в Совфеде. Невзирая на то, что я коренной крымчанин, там всю жизнь жил и работал. Они либо отмалчивались, либо вежливо кивали. Что касается поездок. Да, я выезжал — на Кубу, в Сербию, в страны СНГ, вроде Армении, Туркменистана. Никогда ни у кого в этих странах никаких вопросов не возникало. Понятно, что я в составе делегации Совфеда был в странах, в которых не нахожусь под санкциями — американскими, европейскими, австралийскими. Против нас, тех, кто представляет Крым, в том числе депутатов Госдумы и Совета Федерации от Крыма, в Киеве прежде уже было возбуждено уголовное дело.

Депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита российских делегатов в Турцию.Фото: facebook.com

- По какой статье?

- За измену родине. И рассматривается оно вот уже лет пять. Дело в суде в Киеве получило номер какой-то . Как оно там идет - я не особо внимание на это обращаю.

- Для чего это нужно "крымской прокуратуре вдали от Крыма"?

- Ну они же для чего то там существуют? И прокуратура, и представительство президента Украины в Автономной республике Крым, которое там же сидит. И даже полицейские подразделения есть, которые где-то на границе с полуостровом появляются время от времени. Они должны как то доказывать свою насущную необходимость, полезность. Потому и вынуждены проявлять подобные инициативы. Честно говоря, только этим можно объяснить их активность в связи с поездкой Поклонской и Бальбека в Стамбул.

- Вы лично не обращаете внимания на подобного рода заявления, которые звучат из Киева от прокуратуры, которая не имеет никаких реальных полномочий и может только воздух сотрясать?

- Я бы не сказал, что мне вообще все-равно. Лучше, чтобы не было никаких исков — а чтобы была реальная работа, реальные действия Украины в целом. Если бы власть там руководствовалась реалиями, они бы две эти структуры давно закрыли. Если говорить о моей личной позиции... На 99 процентов мне, пожалуй, все равно. Ну, а на процент — есть досада от того, чем Киев должен был бы заниматься, но не занимается по отношению к Крыму вообще и к крымским политикам в частности. После ситуации, которая сложилась в результате воссоединения полуострова с Россией.

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