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Сенатор от Хакассии Валентина Петренко покинула Совет Федерации

05 декабря 2018, 22:54  •  121 • В России

Большинству россиян сенатор от Хакасии Валентина Петренко запомнилась своей диковинной прической. Блоггеры, хлебом не корми, спорили «парик это или настоящие волосы», сравнивали прическу Петренко с папахой из каракуля, улеем и кочаном капусты, задавались вопросом «как она это делает?!» и плодили на сенатора фотожабы. Петренко звали на телеинтервью и там тоже непременно «домогались» до ее прически. Как-то писательница и ведущая «Школы злословия» Татьяна Толстая с присущим ей тактом призналась, что пригласила Петренко на свою программу не потому, что ее интересовала работа сенатора, а потому, что она «хотела пожамкать ее прическу». Удивительно, но сама Петренко на всю эту причесочную вакханалию реагировала спокойно. Так сказать, несла свою прическу с высоко поднятой головой. А позволить себе такое может далеко не каждый.

Не все помнят, но в 1994 году Петренко участвовала в операции по вызволению из плена террористов ростовских школьников, за что была награждена орденом за личное мужество. Петренко организовала движение «Матери России», занималась вопросами семьи и детства, работала с правозащитниками.

А еще Петренко запомнилась своим отзывом о скандальном танце пчелок, исполненном участницами оренбургской танцевальной студии.

- Попу надо показывать только, когда выйдешь замуж, своему любимому человеку, и только тогда, когда это необходимо! - заявила Петренко в эфире одной из радиостанций.

В среду, 5 декабря, после 17 лет работы сенатор Петренко покинула Совет Федерации. Истек срок ее полномочий. Она попрощалась с коллегами, а спикеру Совфеда Валентине Матвиенко подарила новогоднюю елку.

- Валентина Александровна была одним из ярких, инициативных, ответственных сенаторов, выполняла огромную ответственную работу как в верхней палате, так вела и большую общественную работу, - заявила Валентина Матвиенко на заседании Совфеда.

Свой пост в Совфеде Петренко оставила по решению победившего во втором туре губернаторских выборов в Хакасии 31-летнего коммуниста Валентина Коновалова. Да-да, того самого, что призвал «вешать на столбах» коррупционеров. После этого ему дали кличку «вешатель». Большевистское сердце Коновалова не дрогнуло перед Петренко. Он махом скинул Пушкина (именно так прозвали сенатора в Интернете) с корабля современности. Новым сенатором от Хакасии будет бывший депутат городского совета Абакана 69-летний Валерий Усатюк.

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