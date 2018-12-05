Сенатор от Хакассии Валентина Петренко покинула Совет Федерации

Большинству россиян сенатор от Хакасии Валентина Петренко запомнилась своей диковинной прической. Блоггеры, хлебом не корми, спорили «парик это или настоящие волосы», сравнивали прическу Петренко с папахой из каракуля, улеем и кочаном капусты, задавались вопросом «как она это делает?!» и плодили на сенатора фотожабы. Петренко звали на телеинтервью и там тоже непременно «домогались» до ее прически. Как-то писательница и ведущая «Школы злословия» Татьяна Толстая с присущим ей тактом призналась, что пригласила Петренко на свою программу не потому, что ее интересовала работа сенатора, а потому, что она «хотела пожамкать ее прическу». Удивительно, но сама Петренко на всю эту причесочную вакханалию реагировала спокойно. Так сказать, несла свою прическу с высоко поднятой головой. А позволить себе такое может далеко не каждый.

Не все помнят, но в 1994 году Петренко участвовала в операции по вызволению из плена террористов ростовских школьников, за что была награждена орденом за личное мужество. Петренко организовала движение «Матери России», занималась вопросами семьи и детства, работала с правозащитниками.

А еще Петренко запомнилась своим отзывом о скандальном танце пчелок, исполненном участницами оренбургской танцевальной студии.

- Попу надо показывать только, когда выйдешь замуж, своему любимому человеку, и только тогда, когда это необходимо! - заявила Петренко в эфире одной из радиостанций.

В среду, 5 декабря, после 17 лет работы сенатор Петренко покинула Совет Федерации. Истек срок ее полномочий. Она попрощалась с коллегами, а спикеру Совфеда Валентине Матвиенко подарила новогоднюю елку.

- Валентина Александровна была одним из ярких, инициативных, ответственных сенаторов, выполняла огромную ответственную работу как в верхней палате, так вела и большую общественную работу, - заявила Валентина Матвиенко на заседании Совфеда.

Свой пост в Совфеде Петренко оставила по решению победившего во втором туре губернаторских выборов в Хакасии 31-летнего коммуниста Валентина Коновалова. Да-да, того самого, что призвал «вешать на столбах» коррупционеров. После этого ему дали кличку «вешатель». Большевистское сердце Коновалова не дрогнуло перед Петренко. Он махом скинул Пушкина (именно так прозвали сенатора в Интернете) с корабля современности. Новым сенатором от Хакасии будет бывший депутат городского совета Абакана 69-летний Валерий Усатюк.