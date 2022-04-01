Сенатор описал три сценария будущего Зеленского: От "правительства в изгнании" до фантастики

Сенатор Андрей Климов описал три сценария будущего президента Украины Владимира Зеленского - от "правительства в изгнании" до наиболее фантастического варианта.

Президента Украины Владимира Зеленского могут эвакуировать на Запад для создания "правительства в изгнании". Таким прогнозом с изданием "Парламентская газета" поведал председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию попыткам вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов.

Но Зеленский должен понимать, что он не будет застрахован от судьбы перебежчика.

"Не удивлюсь, если Зеленского они вывезут в Лондон, чтобы потом самим же от него и избавиться каким-нибудь фатальным способом", - добавил парламентарий.

Владимира Зеленского также могут арестовать как военного преступника. Поэтому не исключено, что сейчас президент Украины думает, как ему выбраться из сложившийся ситуации целым и невредимым.

Самым же фантастическим сценарием является осознание Зеленским своей роли как избранника народа, который он обещал оберегать. В таком случае политик подпишет документы, которые позволят сохранить хотя бы остатки государства Украины.

"Увы, это наименее вероятный вариант развития ситуации", - резюмировал сенатор.

Как ранее заявил РИА ФАН депутат Государственной думы Виталий Милонов, украинцы стали заложниками обязательств Владимира Зеленского перед западными партнёрами.

Политик взял курс на самоуничтожение страны и ведёт себя как Адольф Гитлер в 40-е годы прошлого века. Иначе бы он предпринял шаги по снижению уровня напряжённости.

"Мне интересно, может ли Зеленский спокойно спать, зная, что исключительно из-за своей западной проституции загубил такое количество людей", - поведал депутат.

Как заявил телеканалу "360" военный журналист Алексей Борзенко, после зачистки Мариуполя военные силы России приступят к освобождению Харькова, который станет центром украинской оппозиции.

"Не будет какой-то конкретной коалиции, которую мы не будем трогать. Мы должны зачистить всё, включая Львов", - объяснил он.