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Сенатор Олег Морозов набрал более 73% на довыборах в Госдуму
14 сентября 2020, 13:25 • 21 • Политика
Сенатор Олег Морозов набирает 73,42% голосов на довыборах в Государственную думу в Татарстане после обработки 99,63% бюллетеней. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.
Данные представлены на 10:00, отметили в сообщении. Явка избирателей составила 86,68%.
Ранее в понедельник стало известно о победе действующего губернатора Ростовской области Василия Голубева на выборах главы региона с результатом в 65,6% голосов.
Выборы разного уровня состоялись в 83 субъектах страны (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). Работало более 56 тыс. избирательных участков. Кандидату для победы требовался минимум 50% плюс один голос.
Накануне председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что в ходе голосования 11–13 сентября нарушений практически не зафиксировано.
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