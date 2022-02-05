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Сенатор объяснила, что стоит за "птичками" с боеприпасами для Украины
05 февраля 2022, 05:30 • 75 • Политика
Глава Минобороны Украины сообщил о приземлении в Борисполе седьмой "птички" с боеприпасами. Член Совета Федерации Ольга Ковитиди объяснила, что на самом деле стоит за военной помощью от США и других стран.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Twitter, что седьмая "птичка" привезла 85 тонн боеприпасов от гранатомётов. Он дал понять, что это далеко не последний самолёт и поставки оружия от Запада будут продолжаться.
Ольга Ковитиди убеждена: НАТО объясняет насыщение Украины вооружениями укреплением её обороноспособности, но фактически это провокация. Россия много раз заявляла, что не намерена ни на кого нападать.
"Запад во главе с Соединёнными Штатами и Великобританией продолжает заниматься системным подстрекательством войны", - цитируют сенатора "Народные Новости".
Политик объяснила, что Штаты активно осваивают европейские территории возле русских границ, прикрываясь информационной войной, которую называют "вторжением" России. Подобное уже было. "Вторжением России" стращали и Польшу, и прибалтийские страны. Теперь настал черёд Украины.
Ранее стало известно, что Германия и сама не прислала обещанную военную помощь Киеву, и другим странам не позволила. Украина столкнулась с коварством ФРГ. Даже касок не дали, пожаловался министр Незалежной.
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