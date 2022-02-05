Глава Минобороны Украины сообщил о приземлении в Борисполе седьмой "птички" с боеприпасами. Член Совета Федерации Ольга Ковитиди объяснила, что на самом деле стоит за военной помощью от США и других стран.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил на своей странице в Twitter, что седьмая "птичка" привезла 85 тонн боеприпасов от гранатомётов. Он дал понять, что это далеко не последний самолёт и поставки оружия от Запада будут продолжаться.

Ольга Ковитиди убеждена: НАТО объясняет насыщение Украины вооружениями укреплением её обороноспособности, но фактически это провокация. Россия много раз заявляла, что не намерена ни на кого нападать.

"Запад во главе с Соединёнными Штатами и Великобританией продолжает заниматься системным подстрекательством войны", - цитируют сенатора "Народные Новости".

Политик объяснила, что Штаты активно осваивают европейские территории возле русских границ, прикрываясь информационной войной, которую называют "вторжением" России. Подобное уже было. "Вторжением России" стращали и Польшу, и прибалтийские страны. Теперь настал черёд Украины.

Ранее стало известно, что Германия и сама не прислала обещанную военную помощь Киеву, и другим странам не позволила. Украина столкнулась с коварством ФРГ. Даже касок не дали, пожаловался министр Незалежной.