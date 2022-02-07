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Сенатор об ультиматуме США: "Может, потребуют ещё, чтобы мы разрушились?"

07 февраля 2022, 07:05  •  252 • Политика
Сенатор Сергей Цеков. прокомментировал ультиматум США по Крыму. "Может, потребуют ещё, чтобы мы вообще разрушились?" - иронично заявил он.
Представители ВС России не покинут территорию Крымского полуострова из-за "хотелок" США. Об этом polit.info заявил сенатор Сергей Цеков.
Как сообщили испанские СМИ, Вашингтон якобы готов продолжить диалог, посвящённый гарантиям безопасности, с Москвой. Однако последняя должна прекратить "агрессию" в отношении Киева.
"Они, может, потребуют ещё, чтобы мы вообще разрушились? Тогда их это устроит? Да не дождутся они", - иронично отреагировал на ультиматумы американцев Цеков.
Сенатор добавил, что Россия требует от НАТО юридически оформить договорённости от 1990 года, в рамках которых альянс обещал отказаться от продвижения на восток после того, как в его состав войдёт ФРГ. Но через пять лет руководство организации нарушило обещание, выйдя в итоге к границе России.
Как ранее сообщил телеканалу "360" директор Института политических исследований Сергей Марков, Россия давно намекает, что Украине необходимо прекратить подготовку к силовой операции в Донбассе. Иначе Москва признает независимость ДНР и ЛНР, причём процесс постепенно набирает обороты.
"Россия всячески намекает, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения. И чтобы Киев начал процесс мирный в Донбассе", - добавил эксперт.

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