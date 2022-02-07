Сенатор об ультиматуме США: "Может, потребуют ещё, чтобы мы разрушились?"

Сенатор Сергей Цеков. прокомментировал ультиматум США по Крыму. "Может, потребуют ещё, чтобы мы вообще разрушились?" - иронично заявил он.

Представители ВС России не покинут территорию Крымского полуострова из-за "хотелок" США. Об этом polit.info заявил сенатор Сергей Цеков.

Как сообщили испанские СМИ, Вашингтон якобы готов продолжить диалог, посвящённый гарантиям безопасности, с Москвой. Однако последняя должна прекратить "агрессию" в отношении Киева.

"Они, может, потребуют ещё, чтобы мы вообще разрушились? Тогда их это устроит? Да не дождутся они", - иронично отреагировал на ультиматумы американцев Цеков.

Сенатор добавил, что Россия требует от НАТО юридически оформить договорённости от 1990 года, в рамках которых альянс обещал отказаться от продвижения на восток после того, как в его состав войдёт ФРГ. Но через пять лет руководство организации нарушило обещание, выйдя в итоге к границе России.

Как ранее сообщил телеканалу "360" директор Института политических исследований Сергей Марков, Россия давно намекает, что Украине необходимо прекратить подготовку к силовой операции в Донбассе. Иначе Москва признает независимость ДНР и ЛНР, причём процесс постепенно набирает обороты.

"Россия всячески намекает, чтобы Киев начал выполнять Минские соглашения. И чтобы Киев начал процесс мирный в Донбассе", - добавил эксперт.