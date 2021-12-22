Сенатор о жалобах США на импортозамещение в России: "Думали, мы с голоду умирать будем?"

Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал жалобы США на политику импортозамещения в России. "Думали, мы с голоду умирать будем?" - заявил он.

Торгпред США Кэтрин Тай пожаловалась на политику ипортозамещения в России, из-за которой якобы страдают американские рабочие и бизнесмены. Ситуацию телеканалу "360" прокомментировал сенатор Владимир Джабаров.

По словам парламентария, его просто поражает подобный цинизм американцев. Санкционную войну развязал именно Вашингтон, а Москва только зеркально отвечала на эти атаки.

"У сильного всегда бессильный виноват, вот они и пытаются сделать нас бессильными, но они так и не поняли, что времена поменялись", - отметил Джабаров.

Россия научилась жить в условиях санкционного давления. Поэтому её уже не запугать введением новых ограничений или расширением НАТО. Более того, Москва представила Западу свои конкретные предложения по разрядке ситуации.

"Они думали, мы с голоду умирать будем?" - добавил сенатор.

Как ранее заявил американский политолог Дмитрий Саймс, Россия больше не будет терпеть невежество со стороны США на политической арене. Москва сознательно продемонстрировала оппонентам не только свои внушительные военные возможности, но и готовность воспользоваться этим потенциалом в случае необходимости.

Подобный грозный шаг вынудил Вашингтон проявить гибкость во внешней политике.

"Я считаю, что этот шаг больше всего и повлиял на нынешнюю непривычную для американцев гибкость Вашингтона", - цитирует его слова РИА ФАН.