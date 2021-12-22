Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сири...
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
Главная / Политика

Сенатор о жалобах США на импортозамещение в России: "Думали, мы с голоду умирать будем?"

22 декабря 2021, 19:30  •  177 • Политика
Сенатор Владимир Джабаров прокомментировал жалобы США на политику импортозамещения в России. "Думали, мы с голоду умирать будем?" - заявил он.
Торгпред США Кэтрин Тай пожаловалась на политику ипортозамещения в России, из-за которой якобы страдают американские рабочие и бизнесмены. Ситуацию телеканалу "360" прокомментировал сенатор Владимир Джабаров.
По словам парламентария, его просто поражает подобный цинизм американцев. Санкционную войну развязал именно Вашингтон, а Москва только зеркально отвечала на эти атаки.
"У сильного всегда бессильный виноват, вот они и пытаются сделать нас бессильными, но они так и не поняли, что времена поменялись", - отметил Джабаров.
Россия научилась жить в условиях санкционного давления. Поэтому её уже не запугать введением новых ограничений или расширением НАТО. Более того, Москва представила Западу свои конкретные предложения по разрядке ситуации.
"Они думали, мы с голоду умирать будем?" - добавил сенатор.
Как ранее заявил американский политолог Дмитрий Саймс, Россия больше не будет терпеть невежество со стороны США на политической арене. Москва сознательно продемонстрировала оппонентам не только свои внушительные военные возможности, но и готовность воспользоваться этим потенциалом в случае необходимости.
Подобный грозный шаг вынудил Вашингтон проявить гибкость во внешней политике.
"Я считаю, что этот шаг больше всего и повлиял на нынешнюю непривычную для американцев гибкость Вашингтона", - цитирует его слова РИА ФАН.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



177
Источник
Похожие новости
22 декабря 2021, 09:35
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
22 декабря 2021, 06:05
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
22 декабря 2021, 04:20
Курс на самообеспечение России вывел из себя США
22 декабря 2021, 07:50
В Пентагоне шестью словами оскорбили Шойгу
22 декабря 2021, 04:20
"Я Шойгу верю на 100%": Сатановский объяснил схему с американским химоружием в Донбассе
22 декабря 2021, 02:00
Шойгу сорвал провокацию в Донбассе. "Западу всё передадут" - эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 декабря 2021, 20:25
Захотевшему изгнать русского посла из Молдавии чиновнику сенатор ответил "волчьей" поговоркой
20 декабря 2021, 10:20
Русские просчитали объявленную Байденом спецоперацию: "Видимо, всё решили"
22 декабря 2021, 06:05
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
16 декабря 2021, 22:55
Последствия отключения России от SWIFT: Будет не то, что все ожидают - Myśl Polska
20 декабря 2021, 21:25
Ответ Путина на хамские вопросы украинского беглеца
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.