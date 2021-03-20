Сенатор о второстепенной роли президента США: Байден боится встречаться с Путиным

Как считает сенатор Владимир Джабаров, президент США Джо Байден занимает второстепенную роль в стране. И он боится встречи с главой России Владимиром Путиным.

Президент США Джо Байден не является лидером, выступая "на вторых ролях". Такое мнение в интервью News.ru озвучил сенатор Владимир Джабаров.

Ранее в интервью СМИ Байден признал главу России Владимира Путина "убийцей". В ответ российский лидер вызвал американского коллегу на дебаты. Впрочем, Байден отказался, а представители Белого дома утверждают, что Путин якобы не обиделся на оскорбления.

Как отметил Джабаров, Джо Байден подрывает свой авторитет на мировой арене, позволяя столь провокационные высказывания. Путин же преподал Вашингтону хороший урок открытости и политической вежливости.

"Я думаю, что Байден реально боится этой встречи, он проиграет. Наш президент говорит, что думает, а Байден всё время хитрит", - поведал сенатор.

Ранее депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко заявил, что у Джо Байдена наблюдаются проблемы со здоровьем. В частности, речь идёт о расстроенной психике и нарушениях мыслительных процессов.

"То, что он говорил, как он формулировал свои ответы, свидетельствует о том, что сегодня это проблема медицинского характера - проявление угасающего ума", - заявил Онищенко в интервью РИА ФАН, комментируя инцидент с падением президента США на трапе самолёта.