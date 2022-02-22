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Сенатор о санкциях против русских: "Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами"
22 февраля 2022, 17:30 • 382 • Политика
Сенатор Елена Афанасьева оценила вводимые против русских ограничения иронично. Отметила, что "Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами".
Сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева в ходе сегодняшнего заседания прокомментировала угрозы в отношении России санкционным давлением и уже объявленные решения. Эта часть заявления была короткой:
Помимо всего прочего, Афанасьева охарактеризовала комментарии по поводу решений России оппонентами как кудахтанье. А также добавила, что Киев, например, ничего оригинального не предложил в качестве аргументов. Просто "как садомазохист, опять требует болезненных санкций против России".
Вчера, напомним, в России было принято решение о признании независимости республик Донбасса. Сегодня на уровне Госдумы и Совета Федерации ратифицировали соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
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