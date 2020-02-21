Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вашингтон в гневе: его санкции приносят России большие деньги
Бесплатные проститутки и их мужья: важная тема стала лютым хайпом
Беларусь. Выборы 2020. Оппозиция идет в бой
Силуанов: Коронавирус разрушает экономику России (Telegram. Обзор)
Главная / В России

Сенатор о "проведении украинских выборов" в Крыму: Партия «Слуга народа» может и не такие заявления делать!

21 февраля 2020, 10:54  •  107 • В России

Представитель «президентской» партии «Слуга народа» в украинском парламенте Елена Мошенец выступила с «оригинальным предложением: провести выборы в Крыму на….приграничной с полуостровом украинской территории. В интервью телеканалу ATR госпожа Мошенец предположила, что избирательные точки можно организовать вдоль границы. Такое смелое предложение поступило через 5 дней после заявления украинского президента Владимира Зеленского на конференции по безопасности в Мюнхене. Там он выразил намерение провести местные выборы по всей незалежной, в том числе в Крыму. Интересно, что и сам Зеленский тут же оговорился, признав некую фантастичность подобного сценария. Да и представитель его «Слуги народа» вынуждена была процедить, что в реальности проведения «украинских выборов» на крымской территории она сильно сомневается.

Так зачем сотрясать воздух? Этот вопрос мы задали представителю от Крыма в Совете Федерации РФ Сергею Цекову.

- Сергей Павлович, для чего организовывать виртуальные украинские выборы по Крыму?

- Мне лично подоплека таких "предложений" понятна. Представители «Слуги народа» должны как то оправдывать заявления, сделанные их президентом на международной арене. Создавать такой...сопровождающий информационный шум. И тут дилемма — надо и президента поддержать, и самой не выглядеть по идиотски. Хотя в своем заявлении депутат Рады и признала, что практически такие выборы никак не организуешь. Ну, тогда можно сказать про некие избирательные участки на границе с Крымом. Чтобы крымчане туда приезжали через границу, с украинскими паспортами - и на этих участках голосовали. Ну что, может десяток-другой и приедут.

Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А прежде — приезжали?

- В период президентских выборов на Украине на территории Херсонской области за двумя погранпереходами такие избирательные участки пытались организовывать. Да, люди из Крыма приезжали, голосовали — может 10, может 20 человек. Прямо скажем - число тех, кто желал поучаствовать в украинской избирательной компании в Крыму было невелико, мягко говоря.

- Новоявленные политические деятели из «Слуги народа» просто по партийной принадлежности обязаны голосом поддерживать лидера страны?

- Они могут какие угодно заявления делать. Масса из них довольно странные. Особенно, когда дело касается Крыма. И когда возникает вопрос «Чей Крым?» — ну как они ещё могут ответить? Зеленский что-то очередное заявил — «слуги народа» должны ему вторить. Прежняя порошенковская партия, ее представители в Раде, также подпевали ему по крымской теме, когда он был президентом. К реальной жизни это никакого отношения не имело и не имеет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



107
Источник
Похожие новости
21 февраля 2020, 10:54
Владимир Путин: Главное, чем торгуют власти Украины, это русофобия
21 февраля 2020, 10:54
В век интернета говорить о недостатке свободы слова смешно
20 февраля 2020, 15:24
От 40 и старше: россияне смогут брать бесплатные отгулы для прохождения диспансеризации
20 февраля 2020, 18:39
У русской политики Шнур развязался
20 февраля 2020, 15:24
Владимир Путин: Знал ли Медведев об отставке и почему выбрал Мишустина премьером
20 февраля 2020, 21:54
ВКС России засыпали бомбами идлибских боевиков
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 февраля 2020, 02:54
Русские не пускают: Сирийцы пытаются отразить массированную атаку "протурецких б...
21 февраля 2020, 02:54
"Это не анекдот. Это Украина": Под Львовом гимном и слезами отметили неприб...
21 февраля 2020, 01:09
День национального позора: украинцев, вывезенных из Уханя, забросали камнями под Полт...
21 февраля 2020, 02:54
"В Чернобыль их": Украинцы повторили "пророчество" из Рунета
21 февраля 2020, 06:09
Россия стала больше зарабатывать: Аляска пожаловалась на российское эмбарго
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2020, 11:54
Провокация в Донбассе началась с "форменной истерики" Зеленского. Готовятся взять Крым?
15 февраля 2020, 22:54
"Россия захочет сама Крым отдать. У меня предчувствие": Зеленский сделал заявления в Мюнхене. Соловьёв парировал вопросом
15 февраля 2020, 09:54
"Участники Мюнхенской конференции так и ахнули": Захарова рассказала о пожелании Помпео главе МИД Лаврову
16 февраля 2020, 05:24
Двуличие Лукашенко ударило по белорусскому рублю (Руслан Осташко)
17 февраля 2020, 17:39
Донбасс накануне больших перемен
15 февраля 2020, 19:39
"Украинский феномен": Скабеева тонко поддела Зеленского за Крым
20 февраля 2020, 04:09
"Крыса, вор, садист": Сотрудница "Эха Москвы" из США оскорбила силовиков России - соцсети
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.