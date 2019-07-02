Сенатор назвала утопией идею о возвращении Крыма Украине силой

Любые силовые сценарии, предлагаемые украинскими политиками в отношении Крыма, являются заведомой утопией и не способствуют развитию двусторонних российско-украинских отношений, рассказала «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Ранее, 1 июля, в интервью украинским СМИ экс-представитель президента Украины Борис Бабин рассказал о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева. Вместе с тем он признал, что у Киева нет средств на возвращение полуострова.

Крым является субъектом Российской Федерации и этот вопрос закрыт, рассказала Ковитиди. Любые призывы к посягательству на территории и суверенитет Российской Федерации, а также на права и свободы российских граждан незаконны и будут оперативно пресечены, подчеркнула член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Кроме того, подобные провокационные заявления требуют международно-правовой оценки, заключила сенатор.

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко заявил, что для Украины с ее «допотопным арсеналом» силовой сценарий может обернуться самым страшным кошмаром.

«Могу с уверенностью сказать, дальше своих гаражей их военная техника не выедет», — сказал депутат Козенко.

По его мнению, такие агрессивные заявления свидетельствуют о незрелости украинских политиков.

Ранее в июне депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что Запад неизбежно признает Крым российским. Так он прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что возвращение России в ПАСЕ стало первым шагом для признания Крыма российским на международной арене.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.

Украина продолжает считать полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.