Сенатор назвала иск Google отстаиванием права вмешиваться в дела России

Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, экс-омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова назвала попыткой отстоять права вмешательства во внутренние дела России иск руководства интернет-площадки Google к российском властям.

Речь идет об иске, в котором американская компания выступает против блокировки 12 видеозаписей, призывающих, по словам Павловой, к участию в несанкционированных митингах в январе 2021 года.

«Эти призывы были обращены в том числе к несовершеннолетним, то есть к детям», — отметила сенатор в Telegram-канале комиссии СФ.

Политик в то же время указала, что кто угодно может оспаривать в российских судах решения властей страны и суды, в свою очередь, должны рассматривать эти споры при строгом соблюдении законодательства РФ и принципов права.

Однако ситуацию с иском Google Павлова назвала знаковой, так как, по ее словам, компания из США, по сути, отстаивает право вмешиваться в российскую внутреннюю политику.

«Возникает вопрос, куда же делась забота о защите детей? Много лет американцы вкладывали немалые средства, поучая российские НКО и чиновников, как им следует защищать права ребенка. Но права детей немедленно исчезают, когда этих детей пытаются вовлечь в незаконную политическую деятельность», — написала она.

Павлова допустила, что стоит проверить и предыдущие попытки иностранных государств, считающих Россию «угрозой», перекроить ее семейную политику. В пример она привела штраф, который российский суд обязал выплатить американскую соцсеть Twitter за отказ удалить информацию, в которой также содержались призывы к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях.

Сенатор напомнила, что руководство микроблога также уклонялось от удаления материалов с призывами детей к самоубийствам, использования наркотических средств и даже содержащих детскую порнографию.

Она выразила уверенность, что перечисленные факты указывают на своевременность решения Совфеда обратить внимание на то, как с помощью иностранных цифровых корпораций происходит вмешательство во внутренние дела России.

На сегодняшний день зарубежные медиагиганты, как отметил сенатор, занимаются откровенной пропагандой деструктивных антисемейных идей, в том числе навязывают обществу так называемые однополые браки и аборты. Павлова указала, что распространяемая информация и материалы идут вразрез с теми ценностями, которые призвано защищать государство в соответствии с Конституцией страны.

«Уверена, что этой составляющей также необходимо уделить пристальное внимание, думая об угрозах для национальной безопасности России со стороны зарубежных цифровых корпораций», — заключила Павлова.

Ранее в этот же день Таганский суд Москвы признал Google виновным в тройном нарушении российского законодательства. Речь идет об отказе компании удалить запрещенный контент. Судом были наложены штрафы по всем трем эпизодам. Общая сумма штрафных санкций составила 6 млн рублей.

Иск американской компании, о котором говорила Павлова, арбитражный суд Москвы принял к производству 24 мая. Компания потребовала признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными, на что в этот же день в РКН заявили о готовности к диалогу с Google в судебном порядке.

Речь идет о требовании российского ведомства удалить противоправный контент, а именно 12 публикаций, в которых содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.