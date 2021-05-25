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Сенатор назвала иск Google отстаиванием права вмешиваться в дела России

25 мая 2021, 21:00  •  124 • Политика
Член комиссии Совфеда по защите госсуверенитета, экс-омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова назвала попыткой отстоять права вмешательства во внутренние дела России иск руководства интернет-площадки Google к российском властям.
Речь идет об иске, в котором американская компания выступает против блокировки 12 видеозаписей, призывающих, по словам Павловой, к участию в несанкционированных митингах в январе 2021 года.
«Эти призывы были обращены в том числе к несовершеннолетним, то есть к детям», — отметила сенатор в Telegram-канале комиссии СФ.
Политик в то же время указала, что кто угодно может оспаривать в российских судах решения властей страны и суды, в свою очередь, должны рассматривать эти споры при строгом соблюдении законодательства РФ и принципов права.
Однако ситуацию с иском Google Павлова назвала знаковой, так как, по ее словам, компания из США, по сути, отстаивает право вмешиваться в российскую внутреннюю политику.
«Возникает вопрос, куда же делась забота о защите детей? Много лет американцы вкладывали немалые средства, поучая российские НКО и чиновников, как им следует защищать права ребенка. Но права детей немедленно исчезают, когда этих детей пытаются вовлечь в незаконную политическую деятельность», — написала она.
Павлова допустила, что стоит проверить и предыдущие попытки иностранных государств, считающих Россию «угрозой», перекроить ее семейную политику. В пример она привела штраф, который российский суд обязал выплатить американскую соцсеть Twitter за отказ удалить информацию, в которой также содержались призывы к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях.
Сенатор напомнила, что руководство микроблога также уклонялось от удаления материалов с призывами детей к самоубийствам, использования наркотических средств и даже содержащих детскую порнографию.
Она выразила уверенность, что перечисленные факты указывают на своевременность решения Совфеда обратить внимание на то, как с помощью иностранных цифровых корпораций происходит вмешательство во внутренние дела России.
На сегодняшний день зарубежные медиагиганты, как отметил сенатор, занимаются откровенной пропагандой деструктивных антисемейных идей, в том числе навязывают обществу так называемые однополые браки и аборты. Павлова указала, что распространяемая информация и материалы идут вразрез с теми ценностями, которые призвано защищать государство в соответствии с Конституцией страны.
«Уверена, что этой составляющей также необходимо уделить пристальное внимание, думая об угрозах для национальной безопасности России со стороны зарубежных цифровых корпораций», — заключила Павлова.
Ранее в этот же день Таганский суд Москвы признал Google виновным в тройном нарушении российского законодательства. Речь идет об отказе компании удалить запрещенный контент. Судом были наложены штрафы по всем трем эпизодам. Общая сумма штрафных санкций составила 6 млн рублей.
Иск американской компании, о котором говорила Павлова, арбитражный суд Москвы принял к производству 24 мая. Компания потребовала признать действия Роскомнадзора в отношении ограничения доступа к информационному ресурсу незаконными, на что в этот же день в РКН заявили о готовности к диалогу с Google в судебном порядке.
Речь идет о требовании российского ведомства удалить противоправный контент, а именно 12 публикаций, в которых содержатся призывы к участию в несанкционированных акциях в январе 2021 года.
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