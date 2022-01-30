Сенатор назвал три "мишени" России для санкций США

В США заявили, что законопроект о санкциях против России находится на финишной прямой.

Сенатор-демократ Роберт Менендес заявил, что работа над очередными ограничениями против России находится на финишной прямой. По его словам, ограничения могут затронуть три "мишени": банковский сектор, сферу энергетики и суверенный долг.

В эфире телекомпании CNN председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США выразил надежду, что работа над пакетом санкций увенчается успехом. Он подчеркнул, что стремления и у демократов, и у республиканцев в этом отношении едины.

"У обеих партий есть невероятно крепкая решимость сделать так, чтобы в случае возможного вторжения РФ на Украину для неё наступили жёсткие последствия", - заявил политик.

По информации CNN, голосование по новым санкциям против России может пройти уже на следующей неделе.

Ранее на Украине призвали европейских коллег не нагнетать панику из-за "вторжения" России. Об этом высказался как лидер Украины Владимир Зеленский, так и ряд политиков страны. На это в Европарламенте резко одёрнули киевских представителей.