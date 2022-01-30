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Сенатор назвал три "мишени" России для санкций США

30 января 2022, 22:20  •  259 • Политика
В США заявили, что законопроект о санкциях против России находится на финишной прямой.
Сенатор-демократ Роберт Менендес заявил, что работа над очередными ограничениями против России находится на финишной прямой. По его словам, ограничения могут затронуть три "мишени": банковский сектор, сферу энергетики и суверенный долг.
В эфире телекомпании CNN председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США выразил надежду, что работа над пакетом санкций увенчается успехом. Он подчеркнул, что стремления и у демократов, и у республиканцев в этом отношении едины.
"У обеих партий есть невероятно крепкая решимость сделать так, чтобы в случае возможного вторжения РФ на Украину для неё наступили жёсткие последствия", - заявил политик.
По информации CNN, голосование по новым санкциям против России может пройти уже на следующей неделе.
Ранее на Украине призвали европейских коллег не нагнетать панику из-за "вторжения" России. Об этом высказался как лидер Украины Владимир Зеленский, так и ряд политиков страны. На это в Европарламенте резко одёрнули киевских представителей.

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