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Сенатор нашел подтверждение нежеланию Штатов воевать с РФ из-за Украины
20 ноября 2021, 16:15 • 184 • Политика
Об этом красноречиво говорят планы Вашингтона
Сенатор Андрей Климов оценил заявление американского коллеги Роберта Менендеса о том, что против нашей страны необходимо ввести новые санкции, если она вторгнется в Незалежную.
По мнению Климова, если внимательно прочесть сообщение о рестрикциях, то можно прийти к следующим выводам. Если война Киева и Москвы случится, то Вашингтон ничего, кроме введения санкций против РФ, делать не будет. Напомним, американский сенатор предлагал отказывать нашим военным в визах, а европейским компаниям запретить "перепродавать наш газ через СП2". То есть, подчеркнул Климов, самоубийц, готовых вступить в военный конфликт с Россией, в Штатах не наблюдается.
Сенатор напомнил о словах Барака Обамы – еще в 2014 году тот говорил, что Америка никогда не будет развязывать войну с Россией ни из-за Незалежной, ни из-за других государств.
Ранее конгрессмены предложили не признавать российского лидера Владимира Путина президентом, если он будет участвовать в выборах через три года. Инициативу американцев прокомментировал сенатор Алексей Пушков.
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