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Сенатор Морозов осадил заговорившую о санкциях против России за Донбасс Меркель: "Главное, что может восстановить мир"
19 июня 2019, 09:09 • 70 • Политика
Российский сенатор Игорь Морозов прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что санкции против России могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений. Он осадил политика, напомнив о первом пункте документа, и отметив, что это - "главное, что может восстановить мир в Донбассе".
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель пояснила, что санкции против России могут быть сняты лишь в случае прогресса в реализации Минских соглашений. Комментируя это заявление немецкого политика, российский сенатор Игорь Морозов жёстко осадил канцлера.
Он напомнил ей о первом пункте Минских договорённостей, указав, что первым делом необходимо прекратить стрельбу.
"Минские соглашения начинаются с первого пункта: прекращение огня и обмен военнопленных, - подчеркнул сенатор. - Главное, что может восстановить мир в Донбассе".
Он также отметил, что сегодня в регионе наблюдается кардинально противоположная ситуация. Но шанс на урегулирование конфликта, как полагает Морозов, есть - тут всё зависит от нового президента Украины Владимира Зеленского. Хотя тот пока ни одного шага для разрешения военного конфликта в Донбассе не сделал.
"Зеленский должен для себя выработать дорожную карту, как он будет оформлять особый статус ДНР и ЛНР. Главное - это выборы, которые должны обеспечить признание ДНР и ЛНР и в Киеве, и в международном сообществе", - отметил сенатор в беседе с RT.
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