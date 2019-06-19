Сенатор Морозов осадил заговорившую о санкциях против России за Донбасс Меркель: "Главное, что может восстановить мир"

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель пояснила, что санкции против России могут быть сняты лишь в случае прогресса в реализации Минских соглашений. Комментируя это заявление немецкого политика, российский сенатор Игорь Морозов жёстко осадил канцлера.

Он напомнил ей о первом пункте Минских договорённостей, указав, что первым делом необходимо прекратить стрельбу.

"Минские соглашения начинаются с первого пункта: прекращение огня и обмен военнопленных, - подчеркнул сенатор. - Главное, что может восстановить мир в Донбассе".

Он также отметил, что сегодня в регионе наблюдается кардинально противоположная ситуация. Но шанс на урегулирование конфликта, как полагает Морозов, есть - тут всё зависит от нового президента Украины Владимира Зеленского. Хотя тот пока ни одного шага для разрешения военного конфликта в Донбассе не сделал.

"Зеленский должен для себя выработать дорожную карту, как он будет оформлять особый статус ДНР и ЛНР. Главное - это выборы, которые должны обеспечить признание ДНР и ЛНР и в Киеве, и в международном сообществе", - отметил сенатор в беседе с RT.