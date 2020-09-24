Эволюция диалога между президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским показывает, что в подобных контактах нет "содержательной начинки". Об этом РИА ФАН заявил сенатор Олег Морозов.

Ранее Зеленский заявил о том, что его контакты являются ограниченными, но предметными. При этом украинский политик хочет говорить с коллегой напрямую и добиться большей эффективности.

По словам парламентария, лидеры двух государств могут обсудить погоду или дела в семье, если они являются близкими друзьями. Но в рамках официальных контактов необходимы хоть какие-то итоги.

Это невозможно из-за действий Киева. Дело в том, что действия Зеленского противоречат принципам политики, ибо он рушит всё, не предлагая ничего взамен.

В результате переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе зашли в тупик. И остаётся только диалог о разведении войск и обмене пленными.

Что касается российско-украинских отношений, то Украина даже не может сформулировать темы для разговора, что снижает их ценность. Даже формулирование неприемлемых для Москвы условий вносит ясность, однако даже этого не происходит.

"Зеленский рушит всё, что существует, но не предлагает взамен ничего нового. Но так не поступают в политике. Главный совет для него: не девальвируй свои политические вес и цену слов", - поведал Морозов.

Как напоминает телеканал "360", в начале месяца президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что конфликт в Донбассе можно уладить прозрачно и открыто после встречи лидеров "нормандской четвёрки" в Берлине. При этом компромисса можно достичь, следуя Минским соглашениям.

"Мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше, чтобы окончательно закрыть дело войны", - утверждает он.

Однако предыдущие встречи советников закончилась ничем. Дело в том, что уходит слишком много времени на то, чтобы понять позицию Украины по вопросу Минских соглашений.

Украинские политики озвучивают самые разные интерпретации и толкования комплекса мер. Кроме того, от Киева так и не удалось добиться внятного ответа о подготовке поправок к Конституции, посвящённых децентрализации.