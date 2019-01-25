Сенатор Людмила Бокова: Во Франции штрафы за фейки до 45 тысяч евро и уголовная ответственность

Накануне более 330 депутатов (четыре десятка выступили против) одобрили в первом чтении два проекта, разработанные сенаторами Клишасом и Боковой. Они направлены на борьбу с ложными новостями (фейками) в интернете и с оскорблениями в сети в адрес высших органов государственной власти. Сенатор Бокова ответила на вопросы «КП».

- Кто будет определять — оскорбление это или нет?

- Мы не вносили предложение об «оскорблении представителей власти». Речь о госсимволах, Конституции и конституционных органов власти - Президенте, Федеральном собрании, судах Конституционном и Верховном. Оскорбление личности — это в уголовном кодексе.

- Лишение доступа к интернет-ресурсам в случае оскорбления государственных символов смогут требовать Генпрокурор и его заместители — обращаясь соотвественно в Роскомнадзор?

- Да, это новое положение, но используется тот же механизм, который уже применяется в отношении злоупотребления информацией. Тогда, когда речь идет о распространении экстремистской литературы в интернете. Речь о превентивных мерах. Сначала идет ограничение распространения информации. То есть предупреждение распространителю. Потом - разбирательство. Органы власти либо признают, что ничего страшного не произошло - и незамедлительно снимают блокировку интернет-ресурса. Либо штрафуют — это второй этап. Когда доказан умысел. Что идет распространение не просто оценочного суждения, а с конкретными фактами. Это поправки - только в административный кодекс. Со штрафами от 1 до 5 тысяч для физических лиц и с более существенным наказанием для юридических лиц.

- Но ведь что-то похожее уже было…

- Это не было предусмотрено для информационно-коммуникационных технологий. Теперь есть — и в этом новация. Остальные дефиниции уже используются - если вы посмотрите закон о новостных агрегаторах.

- Более 40 депутатов высказались против, критика звучала, в том числе резкая.

- Критика проектов — это нормально, были замечания не только технического характера. В официальных отзывах правительства есть конкретика — на что обратить внимания на период второго чтения. О его сроках сказать не могу.

- Почему проекты представляли вы, а не сенатор Клишас?

- Он представил письмо, что он в официальной командировке.

- Простой российский гражданин, который где-то бдительно усмотрит оскорбление , скажем, Верховного суда — сможет запустить процесс в цепочке, который приведет, например, к штрафу или к блокировке сайта?

- У нас любой гражданин имеет право отреагировать на подобную информацию — это предусмотрено законодательством. Но важно понять, что оценочные суждения , критика, имеют место быть. Когда это обоснованно — это нормально для информационного общества. Но мы более серьезную квалификацию прописали здесь, что тут должен быть умысел. Четко прописали, что с позиции Конституционного суда, в его определении должно быть не просто оценочное суждение, а с фактами, которые доказывают, что это произошло — оскорбление. Были прецеденты, когда средствам массовой информации пытались без веских оснований вменить подобные вещи — суды становились на сторону СМИ совершенно определенно. Мы привыкли к тому, что оценочными суждениями, иногда громкими, грешат и журналисты, и политики — друг против друга. Мы предусмотрели, что это стиль и образ отношений. А вот явное и очевидное оскорбление , которое мы иногда видим на улице — это уже не само собой разумеется. И теперь это коснулось интернета.

- А вот ограничения...

-... По Конституции информация может быть ограничена только в исключительных случаях, предусмотренных федеральным законом. Логические процедуры должны быть понятны для всех. Мы ссылаемся исключительно на определения Конституционного и Верховного судов. Есть рекомендация использовать обобщенную практику - а суды в 2010-м и 2013-м свои определения давали — уже в интернете. Никакие репрессивные меры вводить не собирались — только при вопиющих случаях, которых могут быть единицы.

СМИ работают в этой плоскости, они правила соблюдают, а вот интернет стал полем битвы. Это не замечать нельзя.

- Максимальный штраф до 1 миллиона рублей — только для юридических лиц?

- Да, и только если в результате публикации фейковой информации наступили тяжкие последствия. Последствий нет — нет штрафов. И если речь о печатной продукции — то ее конфискация — не более того. Агентство или интернет-ресурс не закрываются. По сравнению с западными коллегами мы не используем жесткую регуляторику. У них уголовная ответственность — во Франции, Италии, Германии. Во Франции 45 тысяч евро штрафные санкции. Еврокомиссия приняла в декабре 2018 схожее постановление по анти-фейкам. Мы не первые, и мы не такие жесткие. Надо больше профилактических мер использовать. Я не сторонник технологии, связанной с репостами — допускать ее повторения нельзя.