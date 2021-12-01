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Сенатор Ковитиди прокомментировала слова Лукашенко о принадлежности Крыма РФ

01 декабря 2021, 04:50  •  173 • Политика
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди 30 ноября прокомментировала слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года.
Ковитиди отметила, что заявление Лукашенко о посещении Крыма свидетельствует о признании белорусским лидером важнейшего демократического принципа.
«(Признание. — Ред.) права народа на самоопределение, в то время как иные западные лидеры лишь декларируют приверженность демократическим принципам», — отметила Ковитиди в беседе с RT.
Сенатор также подчеркнула, что заявление Лукашенко сделано «в непростой период».
«Желание президента Белоруссии озвучено в непростой период, когда человечество так нуждается в согласии, мире и стабильности… В это непростое время заявление Лукашенко своевременное и по-мужски смелое», — заключила Ковитиди.
Ранее в этот же день президент Белоруссии сказал, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России.
23 октября бывший министр транспорта и связи Украины и экс-депутат Верховной рады Евгений Червоненко заявил, что власти Украины не хотят «возвращения» Крыма и Донбасса в состав страны, потому что жители этих территорий будут голосовать против них. Он также заявил, что власти не пытаются наладить хорошие отношения с жителями территорий, а разговаривают с простыми людьми на языке силы.
10 октября советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что у страны есть возможность вернуть Крым за «пять минут». По его словам, Киев даст Москве «возможность урегулировать конфликт», а также «решить проблему, сохранить в каком-то смысле лицо и уйти» из Крыма. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не рассматривают вопрос о принадлежности Крыма.
Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Киев считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.
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