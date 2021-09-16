Сенатор Ковитиди призвала ЕС прекратить вмешиваться во внутренние дела РФ

Принятие Европарламентом (ЕП) доклада об ужесточении политики в отношении России является очередным шагом планомерной и системной работы Запада в противостоянии России. Такое мнение в четверг, 16 сентября, «Известиям» выразила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя соответствующее решение ЕП.

«Мы сожалеем, что политическая практика ЕС не претерпевает изменения. Брюссель запутался, ему необходимо прекратить вмешиваться во внутренние вопросы России и наконец приступить к диалогу», — заявила она.

Ранее в этот день Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза об ужесточении политики в отношении РФ. В документе указывается, в частности, что страны ЕС должны «быть готовы не признавать итоги предстоящих выборов в Госдуму РФ», если будут констатированы «нарушения демократических процедур и международного права».

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек в свою очередь заявил, что Россия уже перестала обращать внимание на доклады, которые принимаются против нее на Западе. Парламентарий отметил, что решение Европарламента не повлияет на отношения России и стран Запада, а принятие новой стратегии в адрес Москвы — это просто способ поддержать политический статус.

Российский сенатор Алексей Пушков же указал, что документ, утвержденный ЕП, точно отражает настроения «агрессивного меньшинства» в Евросоюзе. Политик отметил, что данный документ не соответствует стратегии Брюселя, которая состоит из «политического сдерживания» и «избирательного диалога».

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, утверждение доклада вызывает сожаление. По его словам, скидку можно сделать на рекомендательный характер документа.

Представитель Ирландии в Европарламенте Клэр Дэйли раскритиковала данный доклад и призвала покончить с ксенофобией в отношениях с Россией. В ходе выступления Дэйли назвала документ несерьезным, однобоким и ксенофобским.

13 сентября депутаты ЕП призвали укреплять военный потенциал Евросоюза для «сдерживания» России. Уточнялось, что Брюссель должен давить на Москву, чтобы не допустить ее «вмешательства в дела восточных и южных соседей союза».