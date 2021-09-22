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Сенатор Ковитиди осудила позицию Верховной рады по выборам в Госдуму РФ

22 сентября 2021, 20:35  •  86 • Политика
Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с «Известиями» 22 сентября прокомментировала сообщение о том, что Верховная рада Украины отказалась признавать прошедшие в России выборы в Государственную думу законными, а сформированный по их результатам парламент легитимным.
Она подчеркнула, что выборы состоялись в условиях «беспрецедентного давления» на Россию. Так, по словам Ковитиди, помешать свободному волеизъявлению граждан РФ и крымчан пытались и весьма активно. В частности, еще до старта избирательного процесса на Украине заявили о необходимости ввести санкции и «привлечь к ответственности» всех причастных к организации и проведению выборов в Крыму. Кроме того, были осуществлены призывы к иным иностранным государствам и международным организациям не признавать результаты выборов на полуострове, отметила сенатор.
«Крымчане в очередной раз подтвердили свой выбор: более 49% из них пришли на избирательные участки и проголосовали за политическую силу, которой доверяют. А открытое непризнание целостности России, как и указанное заявление Верховной рады, должны рассматриваться как вмешательство в вопросы суверенного государства», — сказала Ковитиди.
Ранее в среду стало известно, что Верховная рада не признала выборы в Госдуму РФ. Соответствующее постановление 22 сентября на пленарном заседании украинского парламента поддержали 322 депутата. В раде сочли, что Россия якобы нарушила нормы международного гуманитарного права, так как к голосованию были привлечены граждане Украины с «незаконно выданными паспортами Российской Федерации».
20 сентября Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело по статье о госизмене из-за проведения выборов в Госдуму на территории Крыма. СБУ составила список всех причастных к данному голосованию как из числа официальных представителей РФ, так и среди украинских граждан.
17 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании принял решение ввести санкции в отношении организаторов голосования на выборах в Государственную думу РФ в Крыму и Донбассе. В Киеве считают, что на этих территориях у России якобы нет права проводить выборы.
В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.
Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).
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