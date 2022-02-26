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Сенатор Косачев: Спецоперация на Украине стала для Зеленского "холодным душем"

26 февраля 2022, 06:40  •  153 • Политика
Спецоперация России стала для президента Украины Владимира Зеленского "холодным душем", заявил сенатор Константин Косачев.
События последних нескольких дней стали "холодным душем" для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом изданию "Парламентская газета" заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
По словам парламентария, Киев затаскивали в кризис под лозунгом "Запад вас поддержит". Нагнетая угрозу, украинская сторона просчиталась, рассчитывая на помощь Запада.
Поэтому сейчас настал момент истины для Зеленского. Появившаяся 25 февраля информация о готовности Киева к переговорам говорит о том, что процесс запущен.
"Не Россия провоцировала ту ситуацию, которая сложилась на данный момент, а сама Украина и те страны, которые стояли за ней и давали ей обещания и рекомендации", - пояснил Косачев.
Как заявил телеканалу "360" главред журнала "Military Крым" Сергей Ченнык, оборона Украины будет уничтожена в течение двух-трёх дней. ВС России в рамках спецоперации действуют "академически", тогда как политики в Киеве сейчас паникуют.

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