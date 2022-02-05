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Сенатор Косачев назвал публикацию Bloomberg следствием психоза Запада
05 февраля 2022, 15:25 • 56 • Политика
Публикация американским информационным агентством ложной новости о «вторжении» России на Украину является осознанной провокацией или следствием психоза Запада. Об этом «Известиям» 5 февраля заявил сенатор Константин Косачев.
«Я не верю, что это было случайностью. Либо это осознанная провокация, либо это следствие психоза, который нагнетается в западных средствах информации и рано или поздно срабатывает, когда люди, даже не имея на то соответствующих указаний сверху, тем не менее принимают решения о публикации просто потому, что они в нее искренне верят», — сказал он.
Сенатор отметил, что с точки зрения журналистики неприемлемы обе версии, а действия агентства заслуживают порицания.
«Извинения не могут быть приняты», — добавил Косачев.
Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ошибочная публикация Bloomberg говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада. Он отметил, что после произошедшего термин «фейк-ньюс» можно заменить на «блумберг-ньюс», «что будет иметь под собой основания».
До этого, 5 февраля, Bloomberg выпустило на своем сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, затем признало ошибку и удалило его. Отмечалось, что обстоятельства инцидента расследуются.
2 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила об отказе США от использования слова «неминуемый» относительно возможного вторжения России на территорию Украины, поскольку оно неверно передавало посыл Вашингтона.
Псаки и американский госсекретарь Энтони Блинкен ранее, в феврале, сравнивали Россию с лисой, которая на крыше курятника кричит об опасности от кур. В ответ первый замглавы думского комитета по международным делам Вячеслав Никонов отметил, что сравнение Украины с курятником должно быть оскорбительно для Киева.
При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также напомнил, что традиционно Россию всегда сравнивали с медведем, и при всем желании он на крышу курятника залезть не может, он слишком большой.
Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.
Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.
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