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Сенатор Константин Косачев избран вице-спикером Совфеда

17 марта 2021, 14:00  •  83 • Политика
Совфед на пленарном заседании 17 марта принял решил избрать главу комитета по международным делам Константина Косачева вице-спикером верхней палаты вместо Ильяса Умаханова.
Ранее Совфед назначил Умаханова, курировавшего в качестве зампредседателя палаты международное направление, специальным представителем СФ по взаимодействию с международными организациями по вопросам подготовки и проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу, которая состоится 21 мая 2022 года в России.
Решение о назначении Косачева было принято сенаторами единогласно.
Ранее в этот же день Косачев подтвердил, что может занять должность вице-спикера вместо Умаханова. Косачев также отметил, что его пост главы комитета может быть избран сенатор Григорий Карасин.
Косачев возглавлял комитет верхней палаты парламента свыше шести лет — с 25 декабря 2014 года. Карасин, занимающий должность первого заместителя председателя комитета по науке, образованию и культуре, до прихода в Совфед находился на должности замглавы МИДа.
16 декабря прошлого года сенаторами был одобрен законопроект, согласно которому экс-глава государства после прекращения своих полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту. Отмечалось, что, по Конституции, пожизненную квоту сенатора также могут получить граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере общественной и государственной деятельности.

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