Сенатор Клинцевич предложил лидеру КНДР поменять ядерную кнопку на бутылку шампанского

• 62 • Политика

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич приветствовал решение КНДР отправить своих спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею, а на призыв лидера народной республики Ким Чен Ына о массовом производстве межконтинентальных баллистических ракет посоветовал ему заменить ядерную кнопку на новогоднюю бутылку шампанского.

Сенатор считает правильным участие спортсменов КНДР в Олимпиаде в Южной Корее. "Думаю, что в этом случае будет в полном смысле реализован девиз современного олимпийского движения "О спорт, ты мир!", озвученный его основателем Пьером де Кубертеном", - сказал Клинцевич в понедельник журналистам.

"Что касается ядерной программы КНДР, то позиция России остается неизменной: мы настойчиво предлагаем ее лидеру Ким Чен Ыну поменять на своем столе ядерную кнопку на бутылку шампанского, которая будет особенно уместна в эти новогодние дни", - цитирует парламентария его пресс-служба.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к началу массового производства межконтинентальных баллистических ракет. В новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение КНДР, он также сообщил, что Пхеньян готов направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане.