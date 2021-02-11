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Сенатор Климов ответил эстонскому депутату на слова о советском «мусоре»

11 февраля 2021, 17:05  •  197 • Политика
Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал резкое высказывание главы столичной фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Марта Калласа о некоторых жителях страны.
По словам российского сенатора, высказывание эстонского депутата является расизмом в чистом виде, который во многих странах мира уголовно наказуем. Он также выразил мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва», что если эстонское государство цивилизованное, то должно наказать Калласа.
«Каждый такой факт должен быть многократно умножен, усилен. Они должны это всё объяснить и как минимум объясниться, почему их подопечные так себя ведут. По-хорошему его коллеги по партии должны его выгнать», — считает Климов.
10 февраля сообщалось, что Март Каллас назвал человеческим мусором русскоязычных жителей Эстонии. Подобное заявление депутат сделал в Facebook, комментируя пост экс-министра иностранных дел страны Урмаса Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу в своем посте 6 февраля писал о том, как возмущен сравнением российских участников незаконных акций с защитниками «Бронзового солдата». Он отмечал, что такое мнение предает эстонскую государственность и российскую демократию.
Заявление Калласа адресовано тем, кто в 2007 году вышел на массовую акцию против переноса мемориала «Бронзовый солдат» из центра Таллина на одно из кладбищ.
Ранее, в октябре 2019 года, в эстонском поселке Таэбла снесли памятник советским воинам, установленный на братской могиле рядом с гимназией. После сноса монумента на месте развернулась масштабная стройка. В департаменте охраны памятников старины заверили, что останки были перезахоронены еще в июле на Маардуском кладбище. В Эстонском военном музее информацию подтвердили, а перезахоронение объяснили необходимостью построить на территории гимназии новое здание и стадион.

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