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Сенатор Климов назвал «высосанными из пальца» санкции США против 35 россиян

23 сентября 2021, 14:00  •  107 • Политика
Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов в четверг, 23 сентября, прокомментировал «Известиям» одобрение в США законопроекта о введении санкций против 35 россиян, в том числе министров и общественных деятелей.
По его словам, в причинах подобных антироссийских санкций не надо искать логику, так как в США с августа 2017 года действует закон, согласно которому ужесточение рестрикций должно происходить едва ли не ежеквартально.
«Поэтому, чем они мотивируют санкции, не столь важно. Закон обязывает это делать. Вот они высасывают из пальца причину и в соответствии с этой бюрократической формальностью продолжают, как им кажется, сдерживать Россию при помощи такого рода незаконных рестрикций, — подчеркнул он. — Затмение какое-нибудь произойдет на Солнце и вполне им (для новых санкций против РФ. — Ред.) подойдет. Искать в этом логику невозможно».
Климов указал, что Россия всегда отвечает на подобные недружественные выпады. При этом, по его словам, ответ не всегда подразумевает симметричность, однако он всегда адекватный.
Накануне комитет по регламенту палаты представителей конгресса США одобрил вышеуказанный законопроект о рестрикциях в отношении 35 россиян. В приведенный список, в частности, включены пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и премьер-министр Михаил Мишустин.
Американские законодатели в документе утверждают, что указанные лица якобы могут быть причастны к нарушениям прав человека. В настоящий момент законопроект пока не был рассмотрен палатой представителей конгресса США полного состава и носит рекомендательный характер. Идея законопроекта принадлежит конгрессменам Тому Малиновски (демократ от штата Нью-Джерси) и Джону Кертису (республиканец от штата Юта).
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя в среду одобрение документа, заявил, что американские конгрессмены «стремятся ухудшить отношения с Россией, испугавшись настроя американского президента Джо Байдена на налаживание отношений между странами».
21 сентября американский лидер во время своего выступления на ежегодной, 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к развязке новой холодной войны и расколу мира.
Также Байден подчеркнул, что готов работать с любыми странами мира, включая те, у которых есть серьезные разногласия с США, над решением глобальных проблем. Кроме того, президент пообещал, что будет защищать союзников и партнеров от угроз со стороны других государств.
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