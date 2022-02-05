Сенатор Климов назвал безумцем опубликовавшего новость Bloomberg о «вторжении»

Опубликовать новость Bloomberg о «вторжении» России на Украину мог только безумец. Такое мнение высказал МИЦ «Известия» сенатор Андрей Климов в субботу, 5 февраля.

Сенатор считает, что США заранее готовили план публикаций, чтобы нагнетать обстановку вокруг возможной войны на Украине.

«Нагнеталась тема того, что в начале Олимпиады всё это произойдет. Олимпиада началась, и то ли нервы сдали, то ли кто-то инструкцию нарушил, и они это выдали. Это фальстарт называется. По времени даже посмотрите, это произошло около 00:00 по Москве на 5 февраля», — заявил Климов.

Он напомнил, что в этот день открылась Олимпиада в Пекине, а президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали совместное соглашение.

«Когда эта птичка вылетела, она точно показала миру, где агрессоры, а где те, кто реально борется за сохранение глобального мира. Те, кто борются, оказались в Пекине. Это Путин и Си Цзиньпин. А те, кто разжигали войну, оказались на территории США. Демонстрировать после подписания этих документов такие вещи сознательно мог только безумец», — заключил сенатор.

Ранее в этот день агентство Bloomberg выпустило текст, в котором говорилось о якобы произошедшем «вторжении» России на Украину, и вскоре удалило его. Позже журналисты разместили публикацию, в которой извинились за инцидент, назвав его ошибкой. В агентстве пояснили, что подготавливают заголовки для множества сценариев, и заголовок «Россия вторгается на Украину» был опубликован непреднамеренно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ошибочная публикация Bloomberg говорит об опасности агрессивных заявлений США и столиц Запада. Он отметил, что после произошедшего термин «фейк-ньюс» можно заменить на «блумберг-ньюс», «что будет иметь под собой основания».

В свою очередь сенатор Константин Косачев заявил, что публикация ложной новости является осознанной провокацией или следствием психоза Запада. Гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов сказал «Известям», что сообщение агентства является проявлением информационной войны.

2 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила об отказе США от использования слова «неминуемый» относительно возможного вторжения России на территорию Украины, поскольку оно неверно передавало посыл Вашингтона.

Западные политики и представители СМИ продолжают распространять многочисленные спекуляции на тему возможной российской агрессии по отношению к Украине. Российская сторона многократно опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не вынашивает планы по вторжению в соседнюю страну.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы Украине со стороны РФ вместо принуждения Украины к выполнению Минских соглашений.