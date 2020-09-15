Сенатор Калашников перейдет в Госдуму

Сенатор от Брянской области Сергей Калашников перейдет на работу в Госдуму. Об этом 15 сентября сообщило «РИА Новости».

«Да, я перехожу в Госдуму, на работу в Совет Федерации приходит мой коллега Вадим Деньгин», — сообщил Калашников.

Сенатор напомнил, что они оба представляют фракцию ЛДПР.

О рокировке Калашникова и Деньгина ранее во вторник сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он рассказал, что Деньгин приступит к работе в Совфеде в среду, 16 сентября.

Ранее, 5 августа, стало известно, что Министерство финансов предложило сократить траты на содержание Госдумы и Совета Федерации. Общую сумму предлагается снизить на 1,9 млрд рублей.

Так, за три года финансирование Госдумы может быть сокращено на 1,2 млрд рублей, Совета Федерации — более чем на 700 млн рублей. Таким образом, траты на Совфед составят примерно 7 млрд рублей в год. На Государственную думу будут тратить около 12,7 млрд рублей в год.