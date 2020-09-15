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Сенатор Калашников перейдет в Госдуму
15 сентября 2020, 19:40 • 48 • Политика
Сенатор от Брянской области Сергей Калашников перейдет на работу в Госдуму. Об этом 15 сентября сообщило «РИА Новости».
«Да, я перехожу в Госдуму, на работу в Совет Федерации приходит мой коллега Вадим Деньгин», — сообщил Калашников.
Сенатор напомнил, что они оба представляют фракцию ЛДПР.
О рокировке Калашникова и Деньгина ранее во вторник сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он рассказал, что Деньгин приступит к работе в Совфеде в среду, 16 сентября.
Ранее, 5 августа, стало известно, что Министерство финансов предложило сократить траты на содержание Госдумы и Совета Федерации. Общую сумму предлагается снизить на 1,9 млрд рублей.
Так, за три года финансирование Госдумы может быть сокращено на 1,2 млрд рублей, Совета Федерации — более чем на 700 млн рублей. Таким образом, траты на Совфед составят примерно 7 млрд рублей в год. На Государственную думу будут тратить около 12,7 млрд рублей в год.
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