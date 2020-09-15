Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Главная / Политика

Сенатор Калашников перейдет в Госдуму

15 сентября 2020, 19:40  •  48 • Политика
Сенатор от Брянской области Сергей Калашников перейдет на работу в Госдуму. Об этом 15 сентября сообщило «РИА Новости».
«Да, я перехожу в Госдуму, на работу в Совет Федерации приходит мой коллега Вадим Деньгин», — сообщил Калашников.
Сенатор напомнил, что они оба представляют фракцию ЛДПР.
О рокировке Калашникова и Деньгина ранее во вторник сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он рассказал, что Деньгин приступит к работе в Совфеде в среду, 16 сентября.
Ранее, 5 августа, стало известно, что Министерство финансов предложило сократить траты на содержание Госдумы и Совета Федерации. Общую сумму предлагается снизить на 1,9 млрд рублей.
Так, за три года финансирование Госдумы может быть сокращено на 1,2 млрд рублей, Совета Федерации — более чем на 700 млн рублей. Таким образом, траты на Совфед составят примерно 7 млрд рублей в год. На Государственную думу будут тратить около 12,7 млрд рублей в год.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обратившейся к Путину Тихановской
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
15 сентября 2020, 07:45
Иначе Россия поглотит всё: Полякам в случае ухода Лукашенко советуют поторопиться
15 сентября 2020, 13:15
Грядёт реванш? Грузия готова "пустить" русскую кровь - Forbes
15 сентября 2020, 15:05
Началась сборка ядерного планетолёта Путина: Этот корабль перевернёт космическую отрасль - Конаныхин
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2020, 00:25
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обративш...
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
15 сентября 2020, 00:25
Сценарий отравления Навального можно переиграть: Рожин указал на конкретный механизм
15 сентября 2020, 07:45
Иначе Россия поглотит всё: Полякам в случае ухода Лукашенко советуют поторопиться
15 сентября 2020, 13:15
Грядёт реванш? Грузия готова "пустить" русскую кровь - Forbes
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 сентября 2020, 19:55
"Спасибо пацанам": Сбитого в Ливии русского пилота спасли в пустыне
10 сентября 2020, 04:00
Работали над этим много лет: Педофилия официально узаконена
10 сентября 2020, 04:00
"Любая домохозяйка может, а "Империя зла - нет": Отравление Навального подняли на смех
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
12 сентября 2020, 03:40
Об этих странностях говорил Лавров? Спутница Навального металась между Москвой и Лондоном - источник
14 сентября 2020, 14:20
"Самое мерзкое, что может произойти": Раскрыта последняя фаза провокаций в Минске
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа прокомментировал Песков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.