Сенатор Ирина Гехт станет первым замглавы Челябинской области

ТАСС, 9 июля. Сенатор от Челябинской области Ирина Гехт станет первым заместителем губернатора региона. Об этом она сообщила во вторник ТАСС.

"Возвращаюсь первым заместителем губернатора", - сказала Гехт.

Гехт занимает должность зампреда комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию и является представителем от исполнительного органа государственной власти Челябинской области.

Как сообщалось, ожидается, что решение о досрочном прекращении полномочий сенатора Гехт будет принято на заседании Совета Федерации 10 июля.

Гехт была наделена полномочиями сенатора 24 сентября 2014 года экс-губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. До назначения в Совфед была заместителем председателя правительства Челябинской области, где курировала социальный блок.

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