Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ольга Четверикова. Невидимая власть. Миром управляет оккультная элита
Пуховик с носками и трусами: В Нью-Йорке показали коллекцию одежды "без пол...
СССР убили печатным станком (Crimsonalter)
"Обсудили, как управлять вселенной": В Сети иронизируют над встречей К...
Главная / В мире

Сенатор-феминистка из Бразилии заставила многих краснеть из-за откровенного наряда

07 февраля 2019, 13:54  •  116 • В мире
Откровенный наряд бразильского сенатора Аны Паулы да Силвы на инаугурации произвел фурор. Женщина в красном топе с глубоким декольте одновременно стала предметом восхищения и насмешек. Многие отметили, что глядя на такой откровенный наряд, они смутились и покраснели. Кстати, да Силва известна своими феминистскими взглядами.
На родине Ану Паулу да Силву (Паулинью) местные жители раскритиковали за дерзкий и слишком откровенный наряд.
Некоторые, впрочем, отметили, что наряд точно ни при чём, ведь главное то, что делает политик, какие обещания выполняет.
На одном из форумов стала популярной шутка: "Эй, Сири, как мне переехать в Бразилию?"
Напомним, что ранее в своих интервью Паулинья заявляла, что она является убежденной феминисткой. Что касается её откровенного наряда, то это — напоминание мужчинам в политике о том, что женщина свободна и независима в отношении собственного выбора.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


116
Источник
Похожие новости
07 февраля 2019, 13:54
Сенатор-феминистка из Бразилии заставила многих краснеть из-за откровенного наряда
06 февраля 2019, 21:24
«Скорость лишает глубины и анализа»: Песков рассказал о подходах к журналистике в России и на Западе
07 февраля 2019, 07:24
Украина для Вашингтона – это площадка для конфронтации с Россией – Медведчук
Загрузка...
07 февраля 2019, 10:24
Орбита успехов: почему в США опасаются военного превосходства России и Китая в космосе
07 февраля 2019, 13:54
Пуховик с носками и трусами: В Нью-Йорке показали коллекцию одежды "без пола"
06 февраля 2019, 18:24
Конгресс «наказывает» Трампа за уход из Сирии
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 февраля 2019, 00:54
"Глобальная паранойя обиженок": Помпео высмеяли в Сети за объяснение господ...
07 февраля 2019, 04:09
Веха истории: Эксперт рассказал, как чукотский "Пионер" усадил США за стол ...
07 февраля 2019, 00:54
"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских м...
07 февраля 2019, 00:39
Ящик Пандоры для кабмина: почему украинские политики встали на защиту Ульяны Супрун
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским &qu...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
01 февраля 2019, 11:39
Пятый фигурант дела Арашуковых сбежал от следствия, жизни свидетелей под угрозой
04 февраля 2019, 14:24
"Какая боль, какая боль, Россия - НАТО 1:0": Немецкие СМИ о "важном политическом успехе" Путина
02 февраля 2019, 23:24
"В детском садике под навесиками занимались": пленный украинский "воин света" рассказал об американских инструкторах
01 февраля 2019, 18:09
Сближение закончилось "мокрыми штанами для натовского экипажа": политолог объяснил "ягнячье молчание" НАТО после маневра Су-27
04 февраля 2019, 11:09
"Все болезни были разными": в соцсетях иронизируют после провала интронизации раскольника Епифания
31 января 2019, 16:09
"Бедные" украинские чиновницы "спалились" на отдыхе на Мальдивах - фото
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.