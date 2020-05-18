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Сенатор Джабаров: Зеленский не желает, но отходит от Минских соглашений

18 мая 2020, 11:55  •  52 • Политика
Как считает сенатор Владимир Джабаров, президент Украины Владимир Зеленский отходит от Минских соглашений вопреки своему желанию. Происходящее политик связывает с происками украинских радикалов.
Украина проводит отвлекающий манёвр, рассказывая о "смене курса" в отношении конфликта в Донбассе. Об этом телеканалу "360" заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.
Ранее депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марина Бардина рассказала, что президент Владимир Зеленский якобы меняет свою стратегию, направленную на урегулирование регионального конфликта. В частности, речь идёт об отказе от политики экс-главы государства Петра Порошенко.
Как считает сенатор, позиция Киева изменилась, но в худшую сторону. При этом всё чаще слышатся заявления украинских политиков о необходимости отказа от Минских соглашений.
Впрочем, Джабаров сомневается в том, что речь идёт об осознанном выборе Зеленского. Скорее, на него давят националисты.
"Вся идея идёт к тому, чтобы потихонечку отойти от Минских соглашений. Я думаю, что это не желание Зеленского", - заявил он.
Напомним, Киев и Вашингтон всё ещё ведут переговоры о закупке украинской стороной трёх партий вооружения. Процесс затормозился из-за пандемии COVID-19.
Как поведал РИА ФАН депутат Государственной Думы Константин Затулин, закупки оружия происходят на фоне конфликта в Донбассе, который продолжается в облегчённом варианте, а также в разгар антироссийской кампании.
Российскую сторону беспокоит желание Киева проигнорировать уже существующий вариант урегулирования регионального кризиса. Уже поступают сигналы о том, что украинцы могут предпринять полномасштабное наступление на ДНР и ЛНР в конце 2020 года.
Закупка крупной партии оружия укладывается в эти планы, но нужно понимать, что для победы также нужны умеющие воевать люди. В ВСУ с этим до сих пор есть проблемы.

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