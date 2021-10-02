Сенатор Джабаров ответил на выпад чешского дипломата из-за цен на русский газ

Чешский дипломат совершает ошибку, говоря от имени ЕС, уверен сенатор, а зелёная энергетика - это вопрос будущего и весьма туманного

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал слова специального уполномоченного Чехии по энергетической безопасности Вацлава Бартушки, который призвал ЕС занять более жёсткую позицию по отношению к России и другим странам, которые поставляют Европе газ. Чешский дипломат обвинил эти государства в том, что их действия, включая ценовую политику, послужил главной причиной газового кризиса в Европе. Бартушка уверен, что эти шаги ошибочны, поскольку ЕС хочет на 100% избавиться от зависимости от нефти и газа за счёт перехода на зелёную энергетику.

Владимир Джабаров назвал зелёную энергетику вопросом весьма туманного будущего. "Непонятно, на какую зеленую энергетику он (Бартушка – прим. Царьград) рассчитывает", - сказал сенатор РБК. Он отметил, что в современном мире газ активно применяется сразу в нескольких перерабатывающих областях нефтехимической промышленности, поэтому отказ от него попросту нереален.

Джабаров уверен, что такие заявления чешского дипломата, сделанные от имени всей Европы, – это ошибка, поскольку далеко не все европейские государства разделяют его точку зрения. Более того, сенатор полагает, что даже в самой Чехии "никто не будет слушать" его, если действительно грянет энергетический кризис. По его мнению, России необходимо воспринимать выпад Бартушки как недружественный поступок по отношению к ней.

В свою очередь, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков выразил уверенность, что никаких реальных действий за этим заявлением представителя Чехии не последует. Он полагает, что чешский дипломат, как и другие европейские политики, не понимают взаимоотношений России и Европы, которые на самом деле хотят сотрудничать.