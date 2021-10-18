Сенатор Джабаров назвал условия возобновления миссий НАТО в РФ

Россия сможет возобновить работу миссий НАТО в стране после реальных шагов альянса, в том числе увеличения численности представителей РФ. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Да, возобновление работы этих миссий возможно, но для этого должны быть предприняты реальные действия по возобновлению отношений. Нужно провести рабочую встречу, обсудить возобновление работы миссий, увеличение численности наших представителей до оптимального», — заявил он «РИА Новости».

Сенатор отметил, что для возобновления работы одних заявлений НАТО будет недостаточно.

«Если это будут опять слова, а на деле будут вводиться ограничения, например, на передвижение наших сотрудников по зданию НАТО, то это не изменит ничего», — отметил сенатор.

Ранее в этот день глава МИД РФ Сергей Лавров объявил об ответных шагах на высылку российских дипломатов при НАТО. Как уточнил министр, Россия приостанавливает работу своего представительства при альянсе с 1 ноября. Кроме того, он сообщил о приостановке деятельности военной миссии НАТО в Москве, а также информационного бюро альянса, которое было учреждено при посольстве Бельгии в столице РФ.

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков в беседе с «Известиями» указал, что данное решение Москвы является логическим завершением этапа отношений двух сторон, который характеризовался постоянной деградацией.

Как указал парламентарий, в условиях, когда отсутствует и политический, и военный диалог, когда несколько лет нет российского представителя при альянсе в Брюсселе, а совет РФ–НАТО не функционирует долгие годы, решение о приостановке работы представительства РФ при НАТО в Брюсселе — это оправданный и закономерный шаг.

По словам бывшего постоянного представителя Великобритании при НАТО Адама Томсона, альянс посчитает, что последние шаги России мало что изменят в существующем небезопасном отсутствии диалога.

6 октября в альянсе приняли решение отозвать аккредитацию у восьми сотрудников представительства РФ при организации. Таким образом, количество аккредитаций, доступных российским дипломатам при НАТО, теперь составляет 10.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что данное решение не связано с конкретными событиями. По его словам, в НАТО «видели в течение уже некоторого времени усиление российской вредоносной деятельности».